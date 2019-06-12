遲來的畢業證書！車禍癱瘓男大生復學 母辭工作住校照料

2019-06-12 20:12

〔記者楊金城／台南報導〕台灣首府大學資訊與多媒體設計學系畢業生韓文昊，4年前在二年級下學期時發生嚴重車禍，差點喪命，但也因此下肢癱瘓，終身殘廢，休學2年後，他毅然決定回校完成學業，媽媽薛敏卿更是辭掉工作，乾脆住在學校宿舍陪伴照料兒子。韓文昊勤學精神，學校將在15日的畢業典禮上頒「典範教育獎」給他。

這張遲來的畢業證書，整整花了6年才拿到，但有韓文昊的堅持向學和母愛，更讓人感動。薛敏卿說，很開心兒子畢業，她也畢業了！

台首大學務處副處長張仁彰、導師陳宗利說，韓文昊的勤學、正向思考和不輕言放棄的精神，值得年輕學生學習。

4年前，韓文昊在學校附近被闖紅燈的轎車撞成重傷，他回想，在醫院昏迷9天醒過來後，知道自己終身殘廢，下半身癱瘓無知覺，心情十分沮喪低落，後來出院後到桃園脊髓損傷潛能發展中心接受生活重建，學習電腦課程，看到有人全身癱瘓比他還嚴重，協會和病友也鼓勵他把大學學業完成，他才轉念。

韓文昊休學2年後，2年前終於回到台首大繼續未完的學業，從大三開始唸起，但他每天都要換藥及清洗傷口，不定時還要回診，學校特別開例，讓媽媽陪同住校，方便照顧文昊的生活起居。

為母則強，媽媽薛敏卿辭掉房仲工作，在先生和女兒支持下住校照顧韓文昊，她說，第一年比較辛苦，他和兒子都要適應，還好有學校幫忙照顧，幫忙申請電動輪椅和適合的電腦桌，讓兒子上課越來越順手，現在生活大多可以自理，很高興兒子的成長。

韓文昊珍惜重回校園的機會，大三、大四認真唸書，將獲得典範教育獎，他說，要是以前，從來也沒想過會得獎；他的專長是動畫、影音剪輯，畢業後，將先到高雄市脊髓損傷社福機構實習，希望未來順利找到工作。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法