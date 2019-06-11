洗腎爸陪女兒念大學 花6年拿到碩士文憑

2019-06-11 20:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕李盈達換腎身體不適，與妻子伴陪女兒讀大學，花6年取得碩士學位；饒育寧車禍顱內出血腦損，咬牙讀完大學；產後腎臟萎縮終生洗腎的陳心儀，不忍心孩子失去媽媽，還念大學當孩子模範，3人同時獲選正修科技大學學習楷模，將於畢業典禮公開表揚。

李盈達服役時被選入國慶大典閱兵，有天大熱天練習踢正步後，發現尿液呈現「可樂顏色」，經檢查為急性腎絲球炎，後來又因排不出尿急診，從25歲開始洗腎，1996年幸運配對換腎成功，仍會出現急性排斥、記憶力變差等後遺症，迄今仍每月回診治療。

女兒考上正修應用外語系時，李盈達跟妻子決定要當女兒榜樣，同時也一圓讀書夢。他們從二專假日班、二技到研究所，花了6年時間完成學業，這對李盈達身體也是一大負擔，但他不僅第一名畢業，更熱衷學校事務或社區公益，今年接下校友會休運聯誼會長。

李盈達說，他跟妻子都出身貧困，家裡兄弟姊妺多，唸完高工就進入社會工作，但一直都無法忘情念書，他說這六年真的很累，畢業後想跟妻子周遊列國。

日間部化妝品與時尚彩妝系饒育寧為中度肢體障礙，2013年發生嚴重車禍，造成顱內出血、腦水腫及右側癱瘓，從鬼門關前了走了一遭，也更珍惜生命，媽媽無私的愛深深感動她，讓她有了不斷突破的動力，咬緊牙根完成學業。

進修部二技企管四年級陳心儀，2000年因生產造成免疫系統下降，罹患鉤端螺旋體病而導致腎臟萎縮，8年後面臨終生洗腎，因慢性腎臟病的緣故，記憶力變弱，她不以此為苦，名列前茅畢業。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法