腦病變手術5次 12歲女孩走上台領「生命學習典範獎」

2019-06-11 22:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮炎峰國小畢業生曾奕璇，1年前因細菌茵性心內膜炎，引發腦動脈瘤栓塞及出血性中風，動5次手術才被搶救回來，昏迷和休養期間，全班師生以錄音、視訊方式鼓勵她，勤學的她這學期已回到學校上課，今天更走上台領取學校特頒的「生命學習典範獎」，成為畢業典禮中最受矚目的畢業生。

草屯鎮炎峰國小今天舉行畢業典禮，第一個獎項頒發「生命學習典範獎」，由校長陳恆聰把這個特別獎頒給畢業生曾奕璇，她緩緩地走到台前領獎，同學在台下高喊「奕璇，你好棒！」很多家長和老師哭了，奕璇的媽媽王文君也感動得紅了眼眶。

奕璇今天收到很多師長和同學的祝福卡片和禮物，而最讓她驚喜的，就是住院期間十分照顧她的慈濟醫院護理長何亞蓁，也冒雨前來參加她的畢業典禮，還送上卡片和畢業禮物，鼓勵奕璇繼續加油，早日康復。

曾奕璇去年5月底發燒，吃藥後即症狀消失，想不到1週後卻在學校倒下，送醫檢查發現她是細菌性心內膜炎，引發腦動脈瘤栓塞及出血性中風。她的病情很棘手，動了5次手術，曾有兩次醫師勸她的父母放棄，但爸媽不放棄，5次手術也都順利，將奕璇的性命救回來。

奕璇的媽媽王文君說，奕璇左半邊無力，一開始無法接受自己的樣子，曾不願見人，直到她說了：「你這樣，媽媽很難過！」奕璇才改變態度，積極接受復健，也不再封閉自己。

王文君也說，奕璇生病後乖巧地配合復健、針灸，知道媽媽辛苦，常用擁抱和說「媽媽，我愛你」，表達感謝和愛意。

生病前始終是班上第一名的奕璇，出院後即想回學校上課，但她無法站、走路，導師於是用視訊方式，讓她跟班上同學一起聽課，班上同學總激勵她快養好身體，回學校上課，把第一名搶回來。

同學的激勵，讓奕璇進步得很快，這學期她已經回學校上課，生病前學過的課程幾乎都沒忘，尤其是英文是她的最愛，已報名參加英文檢定。

奕璇國小畢業後，決定到中興國中就讀，由於復健路還很長，媽媽王文君將跟學校溝通，希望在不影響課業的情況下，繼續回醫院復健和針灸，而她也會陪伴女兒上學、做復健，直到康復為止。

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