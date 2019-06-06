病塌上抗癌！血癌女孩陳思妤出席畢典 獲陽光鬥士獎

2019-06-06 22:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕國一時因食慾不振、走路會喘而檢查出罹患血癌的新竹市光復中學國中部學生陳思妤，3年來幾乎都在病床上與癌症奮戰，曾因化療引發胃出血、敗血症和手部潰爛，陳思妤都勇敢挺過來，今天她順利出席畢業典禮，獲新竹市政府頒發陽光鬥士獎及學校好學獎。陳思妤說，血癌是身上的印記，因為痛過、更珍惜生命，未來如有機會，想成為護理師，回饋幫助她的人。

陳思妤清秀嬌小、成績不錯，也對英文有興趣，國中選擇私立光復中學國中部，原本希望考取好高中，沒想到國一開學沒多久，她就常吃不下東西，走路也會喘，一度讓媽媽以為是得了「公主病」，後來她氣色不好，更差點暈倒，到醫院抽血檢查，確診罹患俗稱「血癌」的淋巴型白血病。才13歲的她，展開長達120週的療程。

喜歡上課、讀書的陳思妤被迫請假住院治療，漫長的化療過程，造成她頭髮狂掉及暴瘦，加上藥物排斥、化療引起的副作用及藥物滲漏，引發胃出血及敗血症，手部嚴重潰爛，讓陳思妤痛苦到想不開，只是從小爸爸就因肝癌過世、媽媽也發現罹患乳癌，捨不得媽媽這麼難過，她只能撐著病體，學習與「痛苦」為伍。

思妤媽媽楊嘉雯說，她曾哀怨為何家人接二連三罹癌，先生罹肝癌過世，女兒又得血癌，就連她也得乳癌，看到女兒小小身軀飽受病魔折磨，眼淚常不自主流下，但為了女兒及兒子，她必須成為女兒的依靠，與女兒一起抗癌，她相信「道路的盡頭必有陽光出現」，陰霾會過去，曙光終會出現。

長期在病塌上與血癌抗衡，陳思妤排解時間的方法就是看小說及讀英文，已通過全民英檢初級複試，她的英文及語文能力不錯，有機會就讀高中應用外語班，但她也希望往護理領域學習，希望成為護理師，回饋曾幫助她抗癌的人。

雖然血癌療程要到7月才完成120週，陳思妤說，她會勇敢及面對，「上帝給的試煉是為了讓她面對更好的人生」，今天她終於能出席國中畢業典禮，能回到學校接受頒獎及領畢業證書，即使抗癌過程很痛苦，卻是這3年來最開心的事，更給她力量勇敢面對病魔及未來的挑戰。

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