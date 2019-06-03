3年都由母親陪上學 腦麻生高中畢業成為準大學新鮮人

2019-06-03 15:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾高中今天畢業典禮，3年都由母親陪上學的腦麻生吳尚昆完成高中學業將成大學新鮮人、學測滿級分的雲林榜首郭王雨田等人獲卓越獎、曾獲總統教育獎的陳孟筑也獲校長頒發特別獎表揚。

虎尾高中今天在金英館舉辦盛大畢業典禮歡送應屆畢業生，全國學測75滿級分榜首的郭王雨田、全國中等學校運動會表現優異的邱于庭、林欣容、朱育萱、吳懿庭、黃冠綾都獲得卓越獎，由虎高校友會理事長林建宏、虎高獎學基金會董事長廖裕輝頒獎。

典禮前，校長薛東埠帶領畢業生校園巡禮，在校學弟妹分列走道兩側鼓掌歡送，依序走進禮堂接受大家的祝福與勉勵，典禮最後播放記錄畢業生在校生活點點滴滴的畢業光碟，家長會長鍾嘉毫致贈高三班導師紀念禮物，及高三班級致贈導師鮮花和班旗，氣氛溫馨熱烈。

3年都由母親陪讀的腦麻生吳尚昆順利完成高中學業，已錄取實踐大學會計系，將成大學新鮮人，母子特別感謝虎高3年來的協助，也讓吳尚昆離情依依。

在小學及國中曾2度獲總統教育獎的陳孟筑，也是今年虎高應屆畢業生，已考上清華大學，獲頒教育部「奮發向上優秀學生獎」，薛東埠也頒發特別獎表揚，並祝福所有的畢業生鵬程萬里，不畏困境，為自己的夢想努力。

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