最難忘畢業儀式！蓬萊國小攻大霸尖山取畢業證書

2019-06-04 13:06

［記者鄭名翔／苗栗報導］最難忘的畢業儀式！苗栗縣南庄鄉蓬萊國小11名六年級準畢業生，經過數月的規劃及鍛鍊，於6月1日在部落耆老帶隊下前往大霸尖山攻頂取畢業證書，路途中有學生受傷、再加上天候不佳，但眾人互相扶持，最後由4名師長代表攻頂取回畢業證書，昨日眾日平安下山，直呼將是永生難忘的畢業回憶。

此次參加攻頂大霸尖山的11名學生中，有8人是賽夏族、3人為客家人，而海拔3490公尺高的大霸尖山對賽夏族而言是生命發祥地，在族人心中具有神聖地位，部落耆老日繁雄說，能夠帶著孩子們親身攀爬「聖山」，對於傳統文化的傳承具有重要尋根意義。

學生陳筱柔出發時腳就不慎拉傷，讓她一度淚崩擔心無法完成這項挑戰，所幸在師長、同學們的互相扶持、打氣，讓她依然咬牙苦撐達成目標；而賽夏族的學生日冠蘋跟著爺爺日繁雄的腳步，初次造訪族人的聖山，不僅達成畢業成就，內心更油然而生落葉歸根之感。

老師章雅嵐說，為了準備這次畢業攻頂，學生們從3月開始按表操課，鍛鍊體能，並安排兩次山訓，掌握學生對高山症的適應情況，許多孩子們在苦練的過程培養決心與毅力。

校長林恩惠表示，學校連續三年舉辦登高山的畢業儀式，今年於因山區氣候狀況極差，幾經多次討論後，決定讓學生們駐紮於3050高地營地，由4名師長帶著孩子的心願前往攻頂，順利取得畢業證書，並在賽夏族人的祈福儀式中完成這次任務，不僅是別具意義的畢業活動，對孩子們來說更是留下永生難忘的珍貴回憶。

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