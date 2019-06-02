該哭？該笑？「大器晚成」畢業典禮收花圈「延畢快樂」

2019-06-02 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕昨天6月1日是許多學校舉行畢業典禮的日子，不過樹德科技大學有位男同學卻收到了另類的祝賀花圈，寫著「大器晚成」、「延畢快樂」讓他哭笑不得。

樹德科技大學一名網友在網路論壇Dcard上分享照片，照片中只見兩座婚喪喜慶常用的立式花圈，寫著斗大「大器晚成」、「延畢快樂」擺放在校園，讓該名網友表示，「朋友們送我這兩個花圈，我該感動還是要哭呢」

許多網友也幽默回應，「你就7天後再回他訊息，跟他說今天是我延畢頭七天」、「這才是好朋友應有的表現！」、「笑著笑著就會哭了」

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