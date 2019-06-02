7旬罹癌翁拿到博士 再拚另個博士

2019-06-02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中山大學七十歲博士生李松澤歷經罹癌、母喪仍拿到學位，還要攻讀第二個博士學位。

指導教授比他年輕 大讚李松澤用功

中山大學昨天舉行畢業典禮，三千八百多名大學、碩士及博士班畢業生，從校長鄭英耀及師長手中領取證書，會場最高齡博士生為環工所李松澤，鄭英耀親自撥穗並頒授證書，指導教授陳康興、高志明年紀比學生還輕，大讚李松澤用功。

李松澤苦讀四年，最後以論文口考A+的優異成績，成為同屆同學中第一 位拿到博士學位的學生。他表示：「還想在中山攻讀第二個博士。」李松澤口試前夕，高齡百歲母親離世，口試當天為頭七；李松澤回憶，他強忍悲傷通過口試，母親告別式那天，唸祭文將家族的第一個博士學位榮耀歸功於母親教導。

除了母喪，李松澤攻讀期間罹患鼻咽癌第三期，去年一月起歷經三十三次放射性治療及六次化療，仍全心撰寫報告，認為讀書、修課及寫論文是治療最佳方法。

李松澤目前擔任傳產公司總經理，女兒就讀中山人力資源管理研究所，算是爸爸的「 學妹」，她說，父親的努力實在讓做為兒女的非常汗顏，李松澤的太太及兒孫也都出席畢典道賀。

李松澤也提供學習觀點給學弟妹參考，他說自己大學唸機械、碩士唸人力資源管理，除了本業，更跨領域系統學習，因為實務工作也需要理論根基，年輕人要讓自己慢慢從專才變成通才，才有機會成為優秀的領導人才。

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