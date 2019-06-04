「嘉中英雄」視障生陳柏翰考上清大外文系

2019-06-04 13:34

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕畢業季到了，嘉義高中今天上午舉行畢業典禮，以「漫威的英雄世界」為主題，視障生陳柏翰因早產造成視網膜病變，左眼看不見，右眼視力僅0.01，勉強只能看到5公分以內的物體，但他克服眼盲障礙，學會點字、盲用電腦，更能演奏鋼琴、直笛與陶笛，小學五年級就跟隨志工隊投入公益演講，以自身經歷傳達正面的生命力，從國小至今，二度獲總統教育獎，今年錄取清華大學外文系，堪稱為「嘉中英雄」。

陳柏翰上午由媽媽阮薏澐陪同上台授獎，他說，未來將持續精進外語能力， 最大心願就是用自身故事，鼓勵更多身障者永不放棄，勇敢追尋夢想。

嘉中畢業典禮以漫威的英雄世界為主題，一走近樹人堂，便能看見廢墟風格的造景和荒廢的飛船，穿過拱門及隧道後，即可進入漫威的世界中，觀眾席中央有太空梭，大海報上的英雄則是融合漫威英雄和該校所創造出的嘉中英雄；表演結合復仇者聯盟劇情，讓漫威世界中的英雄穿越回到過去，拯救無法順利畢業的高中生，即將畢業的學子重新拾起高中三年的點滴。

嘉義女中今天上午也舉行畢業典禮，以迪士尼動畫獅子王和動物方城市故事「嘎鹿方城獅The Lion Queen｣為主題，闡述成長、蛻變和友誼，藉以表達成長歷程中，曾因成績或種種事情受挫，除了珍貴友誼陪伴，也喚醒畢業生明瞭每個人皆有其獨特天賦與價值，期許在未來日子裡，每個人都能成為各自草原裡的獅子王。

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