腦瘤、脊椎側彎！他向醫院請假參加畢典 同學送上畢業帽

2019-06-11 19:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市武崙國中今天舉辦畢業典禮，應屆畢業生陳宙家從小學三年級因腦瘤發病，造成大小肌肉無力，後來因脊椎側彎嚴重，歷經數次手術無法自主行動，最後他在家與醫院兩地奔波，仍勤學不輟，陳宙家今天跟醫院請假返校；當班上同學幫他戴上畢業帽，宙家吃力地、努力緩緩說出：「我很捨不得離開」，讓一旁的師生既感動又心疼。

陳宙家的導師魏伶容回憶說，當初宙家剛到校，舉凡走路、起立坐下、吃飯、翻書與寫字等，都需要旁人的協助，甚至老師還抱著宙家上廁所；老師與同學協助照顧的情況，直到教育處調派役男協助，最後宙家申請的外傭到台灣，才能在旁照顧宙家。

七年級第二學期，陳宙家因脊椎嚴重側彎持續惡化，為避免影響軀體變形壓迫臟器、影響呼吸及行動等因素，進行脊椎矯正手術後，就無法穩定到校學習；因此自八年級起，陳宙家接受在家教育及醫院床邊教學，九年級時，只要體力可以負荷，他就會返校上課。

資源班老師周宜伸說，即使身體磨難病痛不時出現，陳宙家始終展現出無比勇氣和毅力，發揮正向精神看待，他不畏艱苦，積極配合治療，努力復健，無論是在家教育或到校上課，都保持認真學習的態度。周宜伸說，家人是宙家對抗病痛的最大功臣，尤其是他的母親，給宙家勇氣與希望。

今天畢業典禮上，陳宙家的同班同學特別為他準備了一頂畢業帽，表示祝福。蕭同學說，看到宙家雖然因為病痛，無法獨立完成很多人視為簡單平常的事物，但他仍帶著陽光般的笑容，積極面對未來人生，讓他深受激勵。

武崙國中校長辜雅珍說，看到陳宙家勇敢面對病痛與努力復健，並且堅持考完教育會考的精神，值得每個學生學習。

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