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美國NSF再訪台灣國科會 雙邊科技新創交流合作

美國國家科學基金會（NSF） 「技術、創新與合作夥伴署」（TIP）派員來台參訪，台灣國科會與其共同討論雙邊科技新創交流合作。行政院政委暨國科會主委吳政忠（左5）、NSF訪團Carol Bessel（左4）、NSF訪團Samir Iqbal（左3）等眾人合影。（國科會提供）

美國國家科學基金會（NSF） 「技術、創新與合作夥伴署」（TIP）派員來台參訪，台灣國科會與其共同討論雙邊科技新創交流合作。行政院政委暨國科會主委吳政忠（左5）、NSF訪團Carol Bessel（左4）、NSF訪團Samir Iqbal（左3）等眾人合影。（國科會提供）

2024/04/09 17:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國國家科學基金會（NSF）暨去年派員參與台美科技議題高層次政策對話平台，今年再度派員來訪，介紹其成立的「技術、創新與合作夥伴署（TIP）」，未來可望促進雙邊科技新創交流合作與全球布局。

國科會主委吳政忠表示，台美在2020年簽署雙邊科技合作協定（STA），NSF則在去年首度來台參與科技議題的高層次政策對話平台，今年再度派員來台，而這次NSF與國科會共同的任務及使命，包括支持學術研究、技術轉譯及創新創業等，雙方強調科研及創新可為人類生活帶來影響及貢獻，盼未來雙方在新創領域進一步合作。

吳政忠指出，NSF前年3月設立TIP，是以夥伴關係及跨領域協作，培育創新和技術生態系統，可對應國內在跨部會協力下，建立完整上下游串接的創新創業資源整體布局。

NSF參訪團由TIP轉化影響部門Carol Bessel與該部門創新合作夥伴關係計畫主任Samir Iqbal等人組成，Bessel介紹，TIP為NSF首次成立跨領域平台，支持研究人員和創新者加速關鍵和新興技術的突破，促進使用啟發研究，及轉化研究成果為實際應用，他也希望TIP推動的計畫不僅提升美國在關鍵及新興技術的競爭力，亦期盼與理念相近國家深化在科技新創的夥伴關係，共同因應全球社會、經濟等挑戰。

吳政忠提及，台灣的國科會也推動科研創業計畫，將學研成果轉化為衍生新創及早期育成，並銜接經濟部、國發會、金管會等相關部會，促進研發成果產業化，注入創新能量。如近來生成式AI 帶來革命性改變，晶片是一切的驅動力，新創更是關鍵，我國以半導體優勢推動晶創台灣方案，廣招國際新創來台實踐夢想，協助縮短創業時程及降低門檻，以晶片帶動百工百業升級。

NSF訪團今日至10日出席NSF和經濟部舉辦的「US-Taiwan Workshop on DeepTech Innovation and Partnerships（台美深科技新創交流工作坊）」，與台灣新創團隊交流。

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