接見美國代表團 陳建仁：盼透過台美STA架構 創造跨域科學合作

首屆「台美科技合作會議」22日在台北舉行，分別由國科會主委吳政忠及美國代理副助理國務卿傑森．多諾文（Jason Donovan）率領台美雙方跨部會代表與會。（國科會提供）

2023/05/23 21:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院近日率領眾多機構來台舉辦首屆「台美科技合作對話會議」。行政院長陳建仁今（23）日接見代表團時表示，台美科技合作領域廣泛，多項大型合作計畫提升雙方科學技術發展及人民福祉，期盼藉由「台美科學及技術合作協定」（STA）架構及台美科技合作對話會議，創造雙方更全面跨域的科學合作機制。

陳建仁和率團來訪的美國代理副助理國務卿傑森．多諾文（Jason Donovan）等人，今天下午進行閉門會談。根據行政院新聞稿，陳建仁首先代表政府與人民，誠摯歡迎美國國務院率領「美國國家海洋暨大氣總署」（NOAA）、「國家科學基金會」（NSF）、「國家標準暨技術研究院」（NIST）及「國家癌症中心」（NCI）等眾多機構來台，舉辦第1屆「台美科技合作對話會議」。

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陳建仁說，這是台美在科學技術合作上的創舉，展現美國對台灣科技實力的肯定及重視，藉由此會議建立台美由上而下全面的科技策略對談，並由各專業機構的參與對接，落實各項合作。

陳建仁指出，國家科學及技術委員會在7大合作議題上也辦理研討會，邀請台美學者探討相關技術研發的合作深化，活動集結台美跨部門團隊、政府及學界力量，從規劃到執行過程中，所投入的心力可想而知，感謝各方的努力。

陳建仁表示，科技已深入民眾生活，變得密不可分，而全球也面臨愈來愈多挑戰，包括氣候變遷、新興傳染病、高齡化及地緣政治引發的能源、糧食與供應鏈等問題，所有議題的複雜度皆非單一學科、單一國家能獨立克服，需倚賴科技結合跨領域學科，以及具有相同理念價值的盟友共同解決。

陳建仁接著說，台美科技合作領域廣泛，包括地球環境科學、太空衛星、資通訊及安全、生物醫學、公共衛生、人才交流等，而他有幸在公職生涯中，於行政院國家科學委員會、行政院衛生署及中央研究院服務，參與並見證多項台美大型合作計畫，因此更能體會這些合作的重要性，不僅有助提升台美科學技術及雙邊人民福祉，其影響及貢獻更能擴及全球。

陳建仁提到，2020年底台美簽訂「台美科學及技術合作協定」（STA），提供雙邊更全面的科學合作平台架構，儘管COVID-19疫情嚴峻，但台美相關機構及夥伴間仍努力促成各項合作開展，並不斷探尋更多可能的合作機會，解決共同面臨的挑戰，造福社區及人民。2022年10月，他也前往華府參與台灣形象展，並以中研院計畫成員科學家身分至國家癌症中心，與新任主任及癌症登月計畫團隊分享台灣端計畫進度及成果，非常感謝大家持續不懈的努力。

陳建仁強調，台美科技合作在長期夥伴關係下已有許多亮眼成績，期盼藉由台美STA架構及台美科技合作對話會議，創造台美更全面跨域的科學合作機制，開創更多新頁。

多諾文致詞時表示，美國也企盼與台灣一同解決從氣候變遷到流行疫情等問題，他知道雙方在這方面已有各自機構並維繫長期關係，非常希望能夠進一步強化合作。多諾文說，美國對世上存在的戰略競爭再清楚不過，也深知要團結合作來展現令人信服的願景的重要性，希望利用科學與技術造福雙方人民，並在這場競爭中勝出。

國科會主委吳政忠、行政院發言人林子倫、外交部次長田中光、經濟部次長林全能、交通部次長祁文中、衛福部次長周志浩、海洋委員會副主委洪文玲等人今天也陪同與會。

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