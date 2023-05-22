首屆台美科技合作會議台北登場 美國務院率科研官員赴會

，我國和美國展開更深入科技領域合作的首屆「台美科技合作會議」於今（22日）在台北舉行，雙方分別由國科會主委吳政忠以及美國代理副助理國務卿傑森．多諾文（Jason Donovan）率領台美雙方跨部會代表與會。（國科會提供）

2023/05/22 18:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼台美21世紀貿易倡議取得突破進展後，我國和美國展開更深入科技領域合作的首屆「台美科技合作會議」於今（22日）在台北舉行，雙方分別由國科會主委吳政忠以及美國代理副助理國務卿傑森．多諾文（Jason Donovan）率領台美雙方跨部會代表與會，這是美國國務院首度率科研官員組團來台。

台美雙方於2020年12月簽署台美科技合作協定，首度針對科技議題所架構的高層次政策對話平台，雙方在2021年11月下旬第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中確認並共同宣布，將在台灣舉辦第1屆台美科技合作會議，該會議於今天在台灣舉行，國科會表示，這是國務院首次率領相關科研官員組團來台，對深化台美雙方的科研合作具有重大意義，也顯示雙方合作已邁向新的里程碑，將更加強美國和台灣科技界的合作與理解。

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國科會表示，此次美方官方訪團除美國國務院外，尚包括國家科學基金會（NSF）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）、國衛院癌症研究中心（NIH/NCI）及國家標準暨技術研究院（NIST）官員和專家，我方代表團則包括國科會、經濟部、衛福部、交通部、外交部及中研院相關人員；本次對話會議擇定雙方共同關注的五大議題包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、研究誠信及多元包容，相關成果與未來合作方向及各主題演討會亮點預計於24日舉行記者會對外說明。

美國官方訪團此次來台除參與本次對話會議外，23日亦將前往新竹，參訪包括工業技術研究院（ITRI）、國家高速網路與計算中心（NCHC）和新竹生醫園區等科研機構。

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