技術研發成果 恐已被私自轉移中國／中國AI專家受美資助研究 眾院調查

中國人工智慧（AI）技術權威朱松純。（取自北京通用人工智能研究院官網）

2024/01/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院兩委員會十七日表示，對「和中共有關係的」中國人工智慧（AI）技術權威朱松純，曾接受美聯邦政府資助經費多年進行研究一事展開調查。議員指出，朱松純是中國「千人計畫」成員，五角大廈卻漠視其可能將敏感技術轉移給中國政府的「令人擔心跡象」，提供研究經費，要求國防部說明。

朱松純 中國千人計畫成員 竟能腳踏中美兩地研究

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「新聞週刊」十七日獨家披露，眾院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格，與能源暨商務委員會主席羅傑斯及該委員會下設三個小組，十七日也對聯邦政府機構「國家科學基金會」、加州大學洛杉磯分校發出內容類似的信函，要求提供相關文件。

朱松純是中國在人工智慧技術方面的權威，二○○二年到二○年間擔任洛杉磯加大統計與電腦科學教授，研究領域包括機器學習、人工智慧、自動化機器人等，二○二○年回到中國，在中國政府支持下，成立「北京通用人工智能研究院」，擔任院長。

新聞週刊去年十一月報導，朱曾接受美國政府三千萬美元經費，帶領可能具有重要軍事用途的最先進人工智慧技術研究，但他二○○四年就在家鄉湖北成立民營AI研究機構「蓮花山視覺與信息科學研究院」，同時在該院與洛杉磯加大兩邊工作。朱獲得的美國政府經費多半是二○二○年之前十年，但是有兩筆經費是在二○二一年，由海軍研究辦公室撥出，用於「攸關國防部工作」的高階自動化機器人、情報偵察系統感知機器人平台兩項研究，朱是首席研究員。

蓋拉格和羅傑斯十七日聯名發給國防部長奧斯汀的信函中說，朱是中國政府「千人計畫」成員，該計畫大多數成員都直接受中國政府資助，而且全都帶有將突破性技術以及初期構想與知識轉移給中國的目的，「在與中共的地緣政治競爭加劇的時期，停止聯邦政府支持中國的人工智慧發展，具有攸關國安的迫切性」。羅傑斯強調，朱的例子並非個案。

美國國家科學基金會表示，正依法實施禁止惡意外國人才招募計畫。國防部、洛杉磯加大和朱松純尚未回應此事。

中國國務院總理李強日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，呼籲國際在AI治理上合作。白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡十七日在該論壇表示，各國如何應用AI，「反映各自的價值觀」，美國「不允許潛在對手將我們的最先進技術用於軍事目的」。歐盟執委會副主席喬霍瓦說，歐盟與中國有截然不同的AI治理理念，中國「想利用AI來控制社會」，而歐盟希望維護保護個人的理念，「在這方面，我們不會與中國有共同語言，也永遠不會有」。

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