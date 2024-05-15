美國有意提供以色列新一批武器彈藥 價值超過323億

拜登政府傳出將向以色列運送一批價值超過10億美元的武器與彈藥，據傳已和國會討論。圖為美國國會大廈。（路透）

2024/05/15 10:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會傳出消息，指拜登政府已和國會討論，將向以色列運送一批價值超過10億美元（約新台幣323億）的武器與彈藥，這是美國政府本月暫停另一批數千枚炸彈以來首度傳出將提供以色列武器。

綜合外媒報導，多名匿名國會助理指稱，這批武器與彈藥包括7億美元（約新台幣226.1億）的戰車砲彈、5億美元（約新台幣161.5億）的戰術車輛與6000萬美元（約新台幣19.3億）的迫擊砲彈等。目前還沒有立即表明武器何時運出的跡象。兩名美國官員14日表示，國務院已將此份武器援助計劃納入國會審查程序。

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目前還不清楚這批武器彈藥是否是拜登4月簽署的以色列援助法案的一部分，也尚未確定是現有武器訂單還是新訂單。不過此次傳言的武器彈藥不會馬上運抵以色列，此次武器出售仍需要正式通知國會，並獲得國會批准。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日曾表示，美國將繼續提供4月通過的法案中的軍事援助，之所以暫停提供炸彈，是因為美方認為不該在人口稠密地區投放炸彈，美方正與以色列政府討論此事。

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