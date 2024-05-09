阻以全面攻擊拉法 美暫扣軍援武器

以色列佔領加薩走廊與埃及接壤的拉法邊界關卡後，8日對加薩發動新一輪空襲。（路透）

2024/05/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登一直試圖阻止以色列對加薩走廊核心地帶拉法市發動全面攻擊，並屢次公開向以方施壓。儘管巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」已同意停火協議的大致架構，並可能釋放人質，以軍仍在七日佔領拉法與埃及接壤的過境關卡，持續向拉法挺進。美國高層官員七日透露，拜登政府自四月下旬起暫停向以色列運送部分武器，以表明反對以軍入侵拉法的立場。

華盛頓郵報報導，美方自四月起審查計畫移交給以色列、但可能被用於攻擊拉法的特定武器。根據初步審查結果，暫停一批武器的交付，包括一千八百枚兩千磅型炸彈和一千七百枚五百磅型炸彈，並特別關注兩千磅型炸彈的最終用途，及其對人口稠密市區的影響。目前尚未就如何處理這批武器做出最終決定。

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消息人士透露，這批彈藥的交付已延遲至少兩週，其中包括由波音製造的聯合直攻彈藥（JDAM）和小直徑炸彈（SDB）。白宮發言人尚皮耶未直接回應是否延遲交付彈藥給以色列，僅重申美國對以色列安全的承諾。

另外，白宮七日敦促以色列重新開放以國和埃及接壤的克瑞沙洛關卡，以利人道援助流通。以軍在關閉這個重要的物資輸送通道三天後，八日宣布重新開放，並表示第一批人道主義援助物資已在過境點接受安檢。克瑞沙洛關卡是國際援助物資進入加薩的重要過境點，哈瑪斯五日對當地發動火箭彈襲擊，造成四名以軍喪命後，以方關閉這個重要關卡。

以色列國防部長葛朗特七日警告，與哈瑪斯的停戰協議若無法達成人質獲釋，以方準備「擴大」在加薩的行動。以哈去年十一月曾達成一週停火協議，以方以境內關押的巴人囚犯，換取哈瑪斯釋放一○五名人質。然而，後來數月的斡旋卻未能再次達成新停戰協議。

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