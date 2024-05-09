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撂話！ 拜登：若「以軍進拉法」美將停供武器彈藥

拜登接受專訪時也明確指出，如果以軍進入拉法，美方將不會提供武器和砲彈。（法新社）

拜登接受專訪時也明確指出，如果以軍進入拉法，美方將不會提供武器和砲彈。（法新社）

2024/05/09 07:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對於停火協議仍無共識，以軍7日仍佔領拉法（Rafah）與埃及接壤的過境關卡，持續向拉法挺進。美國官員透露，拜登政府已暫停向以色列運送部分武器近兩週，總統拜登接受《CNN》專訪時也明確指出，如果以軍進入拉法，美方將不會提供武器和砲彈。

根據美國《CNN》報導，拜登接受《CNN》節目「Erin Burnett OutFront」專訪時提到美方先前暫停提供的1800枚2000磅型炸彈，表示由於這些炸彈與其他襲擊人口聚集區域的方式，有加薩平民被殺，「我明確地表示，如果他們進入拉法，我不會提供用來對付城市的武器，藉此解決這問題」。

拜登表示，美國雖然會繼續向以色列提供鐵穹防空系統在內的防禦性武器，已繼續確保以色列得以應付來自中東其他區域的攻擊，但以色列若針對拉法發動大規模地面入侵行動，其他的武器運輸將停止。

拜登認為，目前以色列在拉法的行動尚未跨過「進入人口稠密中心地帶」這條紅線，但他他已告知以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和其他以色列領導人，美國對於在人口中心行動的支持是有限的。拜登強調：「我已經向納坦雅胡和戰時內閣明確表示，如果他們繼續攻擊這些人口聚集區域，他們就不會得到我們的支持。」

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