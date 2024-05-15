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嚇人畫面曝光！9歲童待客廳險遭街道槍案流彈擊中

美國德州9歲男童本月初坐在自家客廳休憩險遭街道槍案流彈擊中。（圖擷自「@HANKonX」X）

美國德州9歲男童本月初坐在自家客廳休憩險遭街道槍案流彈擊中。（圖擷自「@HANKonX」X）

2024/05/15 12:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名9歲男童本月初坐在住宅客廳休憩時差點遭流彈擊中，緊急躲在沙發時還有一團灰煙飄起，待槍聲停止緊急往衝到客廳後方保命，全程影片近期在社群平台曝光引起外界關注，男童的母親直言，這起事故帶給一家人很大衝擊，打算盡快搬往別地居住。

綜合外媒報導，沃思堡美麗華公寓（Miramar apartment）本月1日附近發生嫌犯駕車槍擊案，流彈造成6人受傷，年齡介於3歲至19歲。9歲男童希爾（Errol Hill）近日受訪透露，公開影像可見，他當晚7點30分左右許坐在客廳突然有數顆子彈從街道射進客廳，瞬間還有一團灰塵升起，嚇得他緊急躲避子彈，「我原以為只是煙火，但從外頭還傳來尖叫聲後往外看」，待街道外槍聲停止就即刻往住宅後方別處找他的母親瑪莉（Mary Jane Gonzales）求救。

身為醫療助理瑪莉說，確認家中孩子無礙，她衝出家門發現有多名受傷者，並嘗試替1名3歲孩童止血，隨後急救人員趕至現場搶救患者，她直言「我從未有過這種經歷，這對我們一家人造成很大的心理創傷，打算盡快搬離這裡」。

沃思堡警方表示，1名患者輕傷、其他5名受害者已緊急送院治療，尚不清楚健康情況，當局仍持續搜索嫌犯，若民眾有任何線索請聯繫員警。

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