抗藥性真菌「耳念珠菌」肆虐全球！科學家：氣候變遷恐是禍首

CDC提供的這張照片顯示培養皿中培養的「耳念珠菌」。 全美逾半的州已有病例。（美聯社）

2024/05/15 10:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕2009年，日本醫生在一份報告中，描述了一種從70歲病患外耳道中發現的新型真菌，命名為「耳念珠菌」（Candida auris）。當時，沒有人意識到這種真菌會帶來多大的威脅。有科學家推測，氣候變遷可能是罪魁禍首。

據澳洲科學媒體《科學警報》（ScienceAlert）11日報導，然而，短短幾年後，耳念珠菌感染病例在全球各地醫院爆發，而且這些病例彼此獨立出現，基因型別也不同，這表示耳念珠菌並非透過全球化的人員流動傳播，而是另有原因。

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更令人擔憂的是，耳念珠菌對現有抗真菌藥物具有極高的耐藥性，超過3分之1的侵入性耳念珠菌感染患者死亡。這種原本不存在的真菌，如今卻成為醫院裡的感染主要死因之一。

據報導，耳念珠菌的感染途徑與其他致病真菌相似，可以通過呼吸道吸入或經由傷口進入血液，並在醫院中經由醫療器械傳播。感染症狀包括發燒、不適等，但很難與其他感染區分。

耳念珠菌主要在免疫力低下的患者中傳播，它可以寄生在人體皮膚上，在物體表面存活數週，甚至能抵抗醫院的強力消毒劑。部分醫院甚至在患者出院或死亡後，仍然在病房中發現耳念珠菌孢子，其頑強的生命力令人擔憂。

短短10年內，耳念珠菌已在六大洲40多個國家奪走數千人的性命，而且感染病例每年都在增加，耐藥性感染的比例也在上升。世界衛生組織（WHO）現已將耳念珠菌列為對人類最具威脅的真菌之一。

科學家回溯研究了過去的真菌樣本，發現耳念珠菌可能早在1990年代後期就已存在，但在此之前，卻沒有任何關於耳念珠菌致病的紀錄。

那麼，這種致命的真菌是如何突然出現的呢？科學家推測，氣候變遷可能是罪魁禍首。耳念珠菌與其他真菌不同，它可以在高達42攝氏度的環境下生長，這意味著全球暖化可能為耳念珠菌的繁殖和傳播創造了有利條件。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的研究員洛克哈特（Shawn Lockhart）表示：「我們知道，新物種不會憑空出現。我們只是還沒有弄清楚，在它開始出現在世界各地的醫院之前，它究竟藏在哪裡？目前有很多猜測。」

耳念珠菌的出現，為人類敲響了警鐘。隨著氣候變遷加劇，我們可能會面臨更多新型傳染病的威脅，而人類的醫療體系是否能夠應對這些挑戰，還有待觀察。

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