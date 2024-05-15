安徽動物園20隻東北虎死亡 林業局：繁殖11隻僅1隻存活

中國安徽省阜陽市潁東區「阜陽野生動物園」內20隻東北虎大量死亡，引發關注。（圖片擷自央視新聞畫面）

2024/05/15 11:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中媒13日揭露，中國安徽省阜陽市潁東區「阜陽野生動物園」內20隻東北虎大量死亡，引發關注。阜陽市潁東區林業局14日回應了老虎相關的企業、數量等資訊。

綜合媒體報導，阜陽野生動物園是一家民營動物園，營運企業為「安徽七彩野生動物樂園有限公司」。林業局證實，阜陽野生動物園於2019年向「阜陽騰飛馴化展覽有限責任公司」租賃了25隻東北虎。

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林業局提供的資訊顯示，2019年4月，25隻東北虎被運送至阜陽野生動物園展出，當時的年租金為人民幣160萬元（約新台幣714.5萬元）。進駐阜陽野生動物園當年就有4隻東北虎死亡；隔年又有2隻死亡。

2021年至2023年初，另有4隻成年東北虎死亡。此時東北虎的年租金已漲至人民幣300萬元（約新台幣1339.7萬元）。在此期間，租賃來的東北虎也在近親繁殖。

林業局長尹建偉14日表示，阜陽野生動物園共繁殖了11隻小老虎，卻僅有1隻存活。

中媒據此表示，2019年至今共20隻東北虎在阜陽野生動物園死亡，成年虎10隻、幼虎10隻，僅剩16隻東北虎存活。

林業局強調，2019年至今，已向阜陽野生動物園發出了5次改善通知。尹建偉說：「我們先後發出5次改善通知，要求改善養殖條件、場所、人員養護水準，我們認為它的籠舍有點小。」

此外中媒指出，阜陽市委市政府目前針對阜陽野生動物園飼養環境及東北虎死因的調查，仍在持續當中，將在近期公布相關結果。

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