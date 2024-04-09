屏東小5女童連遭3同學霸凌毆打 家長控校方意圖私了

屏東縣一所國小發生疑似霸凌事件。校園示意圖，與本新聞無關。（記者葉永騫攝）

2024/04/09 17:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣一所國小發生疑似霸凌事件，1名國小五年級小女生在3個月內遭到班上3名男同學霸凌毆打，學校僅僅請男同學道歉了事，讓小女生的家長相當的痛心，批評校方不但未通報縣府教育處還意圖私了，校方則表明，已跟男同學的家長溝通，並且加強法治教育，不容再發生暴力事件。

疑遭到霸凌的這名國小女童今年2月時遭到一名男同學毆打，3月時又被另一名男同學拿樹木枝葉抽打，近日又被一名男同學踹肚子，大喊肚子痛，媽媽送往醫院檢查，雖無外傷，但小女孩仍喊身體不舒服，媽媽覺得很生氣向學校反映，認為疑似遭到同學的霸凌，而且連續每個月都被打，已讓小女童心靈受到創傷，呈現處事畏縮的狀況，而校方則是低調處理，也沒有向縣府教育處通報，意圖私了，媽媽認為，這種情況如果不制止就會更嚴重。

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校方則向被害女學生家長說明，已經和加害的學生家長連繫溝通，讓家長了解事情的嚴重性，希望父母多關心，而全班也進行宣導及告戒，說明暴力事件的嚴重性，並對加害學生加強法治教育，靜心活動，並加強觀察學生相處之狀況，讓欺負及暴力情況不再發生。

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