澎湖傳女學生「打頭踹肚」霸凌男同學！家長網路隔空交火

校園霸凌事件發生在公園。示意圖。（記者劉禹慶攝）

2024/04/06 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕純樸的澎湖縣近日竟然發生校園2女霸凌1男案件，事後男女學生雙方家長透過網路大戰，掀起一片波瀾，被打的男學生已向警方報案，全案進入司法程序，學校也通報校安系統，由於雙方都未成年，警方呼籲盡速停止網路公審，交由司法程序釐清案情真相。

根據「爆料公社」PO文，案件爆發於4月2日放學時間，就讀高中的女學生約同班男學生，指稱另一名女同學找他，並騎車載男同學前往學校旁公園見面，隨後騎車女學生由機車車廂拿出甩棍，交給約見面的女同學，女同學用手打男生頭及臉部，用腳踹肚子，還用甩棍打男生的腿，後面還有2名同班女同學全程錄影。

請繼續往下閱讀...

更令男學生家長不滿的是，遭女學生毆打的男學生打電話給班導，班導卻說是在校外發生的，讓家長嚴重懷疑是預謀式校園霸凌，而女學生當眾打人，還PO限動文上網炫耀，導致男學生身心受創，嚴重損害自尊，已向警方報案傷害及妨害名譽。

針對男方家長貼文公審，女方家長也PO文指，男方長輩當晚就糾集10餘人前往「討公道」，而且事件發生後在網路上遭人肉搜，還一直傳訊息給女學生，雙方隔空交火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法