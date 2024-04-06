花蓮強震》天王星支撐鋼樑掉1根建物持續變形 拆除作業暫停
〔記者許麗娟／花蓮報導〕花蓮403強震後餘震不斷，今天（6日）清晨4點26分又發生規模5.3地震，花蓮縣最大震度4級，餘震造成正在拆除的天王星大樓結構變形，2根支撐鋼樑掉了1根，因有安全上的考量，因此早上已暫停拆除作業。
台南市結構工程技師公會理事長施忠賢指出，原本在建物傾斜前面加強支撐，後面則靠柱子拉住，但目前柱子已有損壞、持續變形，因擔心繼續往前傾有危險性，因此會先把上面和背面的重量減重，另從台北調了4部監測系統來，後續依監測狀況隨時做調整。
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台灣省土木技師公會花蓮辦事處長林志誠表示，目前天王星大樓的變形量一直產生，昨天又發生好幾起規模超過4以上的餘震，安全起見，原本是透過人為的監測，但這樣速度太慢，所以從台北調了4部自動觀測傾斜儀，將可透過電腦連線，馬上得到相關報表，預計中午抵達安裝後，加強鋼骨結構支撐後，預計支撐鋼樑會調整到建物靠近麗翔飯店花崗街那一側，再進行後續的拆除作業。
上午行政院工程會主委吳澤成、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及結構技師、土木技師等到天王星大樓視察拆除狀況。吳澤成表示，目前已進行到善後問題，包括安全鑑定、拆除、重建，院長陳建仁交代行政院要全力協助受災民眾早日恢復正常生活，今天特別下來召開第一次的善後會議，研商相關細節，解決受災民眾的問題，以及後續救助。
吳澤成說，針對當地建築損問題，包括土木技師公會、結構技師公會、建築師公會已動員協助做相關鑑定工作，初評已到一個段落，目前進入詳評作業，後續有明顯傾斜及破壞的樓房，要拆除或補強，詳細評估後會交給縣府和住戶溝通處理，公共設施如道路、交通及受災學校等則會盡快復元。