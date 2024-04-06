花蓮強震》天王星支撐鋼樑掉1根建物持續變形 拆除作業暫停

花蓮天王星大樓今拆除作業暫停。（記者許麗娟攝）

2024/04/06 11:22

〔記者許麗娟／花蓮報導〕花蓮403強震後餘震不斷，今天（6日）清晨4點26分又發生規模5.3地震，花蓮縣最大震度4級，餘震造成正在拆除的天王星大樓結構變形，2根支撐鋼樑掉了1根，因有安全上的考量，因此早上已暫停拆除作業。

台南市結構工程技師公會理事長施忠賢指出，原本在建物傾斜前面加強支撐，後面則靠柱子拉住，但目前柱子已有損壞、持續變形，因擔心繼續往前傾有危險性，因此會先把上面和背面的重量減重，另從台北調了4部監測系統來，後續依監測狀況隨時做調整。

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台灣省土木技師公會花蓮辦事處長林志誠表示，目前天王星大樓的變形量一直產生，昨天又發生好幾起規模超過4以上的餘震，安全起見，原本是透過人為的監測，但這樣速度太慢，所以從台北調了4部自動觀測傾斜儀，將可透過電腦連線，馬上得到相關報表，預計中午抵達安裝後，加強鋼骨結構支撐後，預計支撐鋼樑會調整到建物靠近麗翔飯店花崗街那一側，再進行後續的拆除作業。

上午行政院工程會主委吳澤成、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及結構技師、土木技師等到天王星大樓視察拆除狀況。吳澤成表示，目前已進行到善後問題，包括安全鑑定、拆除、重建，院長陳建仁交代行政院要全力協助受災民眾早日恢復正常生活，今天特別下來召開第一次的善後會議，研商相關細節，解決受災民眾的問題，以及後續救助。

吳澤成說，針對當地建築損問題，包括土木技師公會、結構技師公會、建築師公會已動員協助做相關鑑定工作，初評已到一個段落，目前進入詳評作業，後續有明顯傾斜及破壞的樓房，要拆除或補強，詳細評估後會交給縣府和住戶溝通處理，公共設施如道路、交通及受災學校等則會盡快復元。

天王星大樓拆除作業，將等台北調來的4部自動觀測傾斜儀抵達安裝後，加強支撐再進行拆除。（記者許麗娟攝）

行政院工程會主委吳澤成、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及結構技師、土木技師等到天王星大樓視察拆除狀況。（記者許麗娟攝）

台灣省土木技師公會花蓮辦事處長林志誠指天王星大樓的變形量一直產生，所以從台北調了4部自動觀測傾斜儀，中午抵達後立即安裝，可隨時得到觀測報表。（記者許麗娟攝）

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