新豐竹北區域垃圾掩埋場又燒 竹縣垃圾近5個月只能堆置受矚

因為強勁的東北季風，讓新竹縣焚化廠的吊樁工程進行不易，建廠進度微幅落後1至2%。（記者黃美珠攝）

2024/04/05 13:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕氣溫還沒飆高，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨晚卻率先「冒火」，雖然消防單位仍對外宣稱起火原因不明，但絕大多數人都指向跟大量的暫置垃圾脫不了關係。自去年10月竹市焚化爐進入歲修整改開始，竹縣已近5個月的垃圾只能大量暫置，其中新豐竹北2地更是完全無法去化，使得區域掩埋場內暫置的垃圾已經多達22萬噸。

縣府環保局長蕭宏杰說，新竹縣的廚餘場前年設備損毀、廠商落跑，因為無法正常運轉導致廚餘混入垃圾，使得每天全縣垃圾量飆高到280噸。

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竹縣的垃圾向來由竹市和苗栗代燒，但2縣市焚化爐分在去年10月和今年1月中歲修整改，他們透過中央先後協調找到宜蘭和嘉義幫忙處理整改期間的部分竹縣垃圾。其中宜蘭因3月也要歲修，所以只能幫到2月底、每天去化70噸，後續接手幫忙的嘉義，每週也只能代燒400噸。

因此縣府環保局只能先安排境內沒有暫置場的鄉鎮市垃圾去化，新豐和竹北2地每天150噸的垃圾，從去年10月到今年3月底，全部都只能暫時堆置在掩埋場內，累積迄今暫置量多達22萬噸。

據了解，從2018年到去年為止，竹北新豐區域垃圾掩埋場總共發生66起火警，其中去年7月更是擴大燃燒範圍，造成竹北和附近地區空氣污染，歸咎原因通常都跟暫置垃圾高溫發酵產生沼氣等有關。

蕭宏杰說，為了改善前述問題，他們2021年獲得中央補助2500萬施作超高掩埋工程，縣府去年又自投2800萬做擋土牆維安，並施設了6座消防水砲、40噸儲水設備，於去年9月啟用後，以每週三、週五射水降溫的方式來因應。

此外，縣府還向中央提報施工計畫，打算在新豐竹北垃圾掩埋場內，爭取補助再做降溫、氧氣阻絕、以及沼氣管等設備防制火災，可惜卻被中央打槍，直到今年初環境部再度場勘評估且改認前述施工計畫可行，他們將再度提案爭取經費建置。

蕭宏杰說，其實垃圾去化最嚴峻的時期已經度過，因為竹市和苗栗已經在完成焚化爐整改和去化自身整改期間暫置垃圾，並於本月份重新開始少量幫新竹縣處理垃圾，可望在5月份有機會加大代燒新竹縣的垃圾量。

至於新竹縣BOO的焚化廠雖然在今年3月以前，因為強勁的東北季風影響吊樁等作業而使得進度微幅落後，但2座爐具已經裝好，現正安裝水冷壁中，本月裝設空污防制設備後，5月將安裝發電機組，完成就將推進到管線工程，可望今年10月以後就能試營運，明年初將以每天500噸的全處理量試行，可望處理每天竹縣產出的生活垃圾，也能以1天200噸的速度去化目前全縣暫置中的垃圾。

新竹縣BOO新建中的焚化廠可望今年底試運轉。（翰陽科技綠能公司提供）

受制於各縣市的焚化爐先後整改歲修，新竹縣的垃圾從去年10月過後到今年3月底，幾乎都大量暫置在縣內，首當其衝就是圖中的新豐竹北區域垃圾掩埋場，暫置的量最多。（竹縣府消防局提供）

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