為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雲云技術長遭刺死新進展！ 行兇董事長先寫遺書點名3、4人「做鬼也不放過」

    雲云科技董事長曾志新（左）與梁姓技術長（右）。（圖／本報合成，取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會）

    雲云科技董事長曾志新（左）與梁姓技術長（右）。（圖／本報合成，取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會）

    2025/03/12 16:53

    名單內並無梁姓技術長

    〔記者邱俊福／台北報導〕雲云科技董事長曾志新刺死梁姓技術長案，檢警於案發隔日於曾嫌辦公室的一本筆記本內，發現一份早已寫好的遺書，點名3、4個人，強調「做鬼也不放過」，並希望能好好善待其家人，但名單內並沒有梁姓技術長，目前曾嫌開刀後轉普通病房，尚戒護中，檢警將於曾嫌可以訊問時，進一步了解這份遺書的原因，以及確實行兇動機。

    檢警初步調查，梁男案發前一天，在公司LINE群組內發出長文，以控訴語氣指自己和公司理念不合，並直指曾男管理無方，曾男還常對他使用無禮的語氣，使他無法好好管理下屬，文章最後表明要離職，該文引發公司內部軒然大波。

    曾男為此徹夜未眠，預藏30公分長西式廚刀在身上，當在公司會議室與梁姓技術長、公司人事主管開離職會議時，曾男要求梁收回該長文，梁原本答應，但之後表達如果收回如何跟同事解釋收回原因等語，曾男此時不願再談，要步出會議室時，突然往梁男右後頸與背部猛刺10多刀，犯案後，再猛刺自己嘴部1刀。

    檢警研判，應是梁的長文引發曾男殺機，再於談判時，讓曾男一時情緒失控犯案。隔日，警方於勘查現場時，於曾嫌辦公室的一本筆記本內，發現一份曾嫌早已寫好的遺書，至於遺書內容中點名的人，是否為員工，還是其他人，以及用意，仍待進一步釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播