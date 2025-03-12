雲云技術長遭刺死新進展！ 行兇董事長先寫遺書點名3、4人「做鬼也不放過」

雲云科技董事長曾志新（左）與梁姓技術長（右）。（圖／本報合成，取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會）

2025/03/12 16:53

名單內並無梁姓技術長

〔記者邱俊福／台北報導〕雲云科技董事長曾志新刺死梁姓技術長案，檢警於案發隔日於曾嫌辦公室的一本筆記本內，發現一份早已寫好的遺書，點名3、4個人，強調「做鬼也不放過」，並希望能好好善待其家人，但名單內並沒有梁姓技術長，目前曾嫌開刀後轉普通病房，尚戒護中，檢警將於曾嫌可以訊問時，進一步了解這份遺書的原因，以及確實行兇動機。

檢警初步調查，梁男案發前一天，在公司LINE群組內發出長文，以控訴語氣指自己和公司理念不合，並直指曾男管理無方，曾男還常對他使用無禮的語氣，使他無法好好管理下屬，文章最後表明要離職，該文引發公司內部軒然大波。

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曾男為此徹夜未眠，預藏30公分長西式廚刀在身上，當在公司會議室與梁姓技術長、公司人事主管開離職會議時，曾男要求梁收回該長文，梁原本答應，但之後表達如果收回如何跟同事解釋收回原因等語，曾男此時不願再談，要步出會議室時，突然往梁男右後頸與背部猛刺10多刀，犯案後，再猛刺自己嘴部1刀。

檢警研判，應是梁的長文引發曾男殺機，再於談判時，讓曾男一時情緒失控犯案。隔日，警方於勘查現場時，於曾嫌辦公室的一本筆記本內，發現一份曾嫌早已寫好的遺書，至於遺書內容中點名的人，是否為員工，還是其他人，以及用意，仍待進一步釐清。

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