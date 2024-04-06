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花蓮強震》協尋白楊步道希臘英雄 脫困牧師：他救了10幾個人上來

來自台北市南港的周牧師說，地震時白楊步道有多人受困，有一名希臘籍的遊客有救難經驗，拿著救難繩索帶著10幾個旅客從步道回到酒店，被救出的旅客感激萬分，向他分享獲救經驗才知道此事。（記者鄭景議攝）

來自台北市南港的周牧師說，地震時白楊步道有多人受困，有一名希臘籍的遊客有救難經驗，拿著救難繩索帶著10幾個旅客從步道回到酒店，被救出的旅客感激萬分，向他分享獲救經驗才知道此事。（記者鄭景議攝）

2024/04/06 12:56

〔記者鄭景議／花蓮報導〕花蓮強震造成晶英酒店及天祥活動中心600多人受困，目前陸續救出，今日中橫往西方向管制放行後，預計能陸續疏散，稍早有12人由救難隊員先行救出，其中一名來自台北市南港的周牧師說，地震時白楊步道有多人受困，有一名希臘籍的遊客有救難經驗，拿著救難繩索，帶著10幾個旅客從步道回到酒店，被救出的旅客感激萬分，向他分享獲救經驗才知道此事。

周牧師表示，地震當天他們一行人本來是預計8點整要前往白楊步道健行，未料7點58分發生強震，他們就此被困在酒店，若是提早出發，可能會在步道遇上地震，後果不堪設想，沒有提早出發是不幸中的大幸。

周牧師說，這幾天在酒店內飲食無虞，也有床睡，除了沒有網路造成失聯引起親友擔心外，沒有甚麼不便的地方，有天主保佑，受困也不會感到害怕，非常感謝救難人員，把他們陸續救出；他還特別感謝行政院正、副院長，表示他透過朋友得知正、副院長非常積極地在協助晶英酒店受困旅客，現在成功脫困，他十分感激。

周牧師還分享，白楊步道獲救旅客跟他說當時有一名希臘籍旅客，過去有救難經驗，拿出不知是隨身攜帶還是借來的救難繩索，從白楊步道拉起不少受困旅客，還帶領10多名旅客回酒店避難。

經查證，酒店人員證實確實有名希臘籍旅客帶領10多名遊客回酒店，並且與當地派出所及保七員警合力完成搜救任務，但詳細搜救過程及希臘旅客身分酒店並不清楚。

據了解，此次晶英酒店及天祥活動中心在震災中也扮演關鍵角色，附近一帶有不少單獨旅行露營的散客，都在地震後前往晶英酒店及天祥中心求助，酒店及中心也一一收留，展現企業責任。

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