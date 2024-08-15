遭海流拉撞消波塊 有照女潛客命喪墾丁

潛水注意事項

2024/08/15 05:30

後壁湖出水口 3人下水 2人脫困

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁後壁湖出水口海域昨天發生一起水肺潛水意外，造成三名潛水客卡消波塊受傷，其中一名三十六歲羅姓女子疑受海流沖擊卡在消波塊內溺水，失去生命跡象，經送醫搶救後仍不治。

昨天下午一時左右，後壁湖出水口海域有白姓等三名潛水客（兩女一男）受傷呼救，恆春消防隊救護車到場時，三十二歲白男及二十四歲許女已將重傷失去呼吸心跳的羅女抬到消波塊上，三人分別被送往恆春旅遊醫院及南門醫院急救。

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初步調查，三名潛客昨上午十一時左右下水，潛水約三十分鐘後，於核三廠左側出水口因不明原因發生溺水，恆春消防隊據報立即出動七車十六人一艇救援，到場時，白姓男子情緒一度相當激動。

據了解，羅女受海流衝擊發生嗆水狀況，疑在兩米深度受海流沖擊卡在消波塊內，另一名許姓女潛客也一度卡在消波塊中，脫困後與白男協助對陷入昏迷的羅女進行CPR，直到警消到場架梯搶救送醫。

3人在恆春一家潛水中心工作

據了解，三人都在恆春一家潛水中心工作，原住嘉義的羅姓死者人緣極佳，平時常在社群分享恆春半島潛水的美好影像，她在嘉義市的好友們都會協助分享潛水中心訊息，羅女有一年以上的潛水執照，並非初入行的潛水新手，羅女的好友們及嘉義市議員蔡坤叡昨天聞訊後紛紛在臉書悼念，寫下「妳在妳最喜歡的地方離開了」。

資深教練：昨日浪大 不宜潛水

「昨天浪況並不適合潛水！」恆春蔡姓及楊姓等資深潛水教練都認為，最近南部氣候不穩定，海面常出現湧浪，潛水易陷入被海流拉走的險境，值得潛客注意。

籲潛客勿高估能力釀成遺憾

邱姓資深潛水教練認為，昨天發生意外的「出水口左側消波塊區」，並非大眾熟悉潛水點，天氣良好時都少有人去，更何況昨天氣候狀況不佳，很容易出意外，呼籲潛客勿高估自身能力以免釀成遺憾。

有潛水客卡在消波塊，消防出動救援。（屏縣消防提供）

屏東墾丁後壁湖出水口海域，昨日發生水肺潛水意外。（示意圖，資料照）

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