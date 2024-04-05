花蓮強震》失聯增至18人！10死1106傷、705人受困 今晨空投物資到災區

空勤直升機今天早上於前進指揮所起飛至天祥救災。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/05 10:26

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮7.2強震後第三天，已造成10死、1106人受傷，目前仍有18人失聯、705人受困，搜救人員挺進持續搜救不間斷，中央災害應變中心工作會報今早由指揮官林右昌主持，今日搜救重點為持續搜救失聯的18人。

今早救難人員前進砂卡礑步道搜尋失聯6人，在現場目視發現2具遺體，身分有待釐清，這2人尚未列入中央統計紀錄。

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根據中央災害應變中心截至上午8點20分統計，目前得知18名失聯者包括砂卡步道6人，（其中2大3小為1家人，另1女為獨攀），將由搜救隊人員39人、國軍6人及2隻搜救犬，攜帶破壞工具前往現場開挖搜救；合流綠水營區2人，由高雄特搜隊3人於清晨5點40分出發進行搜尋。

至於地點不詳的3名外籍人士，由花蓮縣應變中心進行手機定位協尋中；台8線175K處印度籍1人，道路中斷無法進入；豐濱高山40號4人，由花蓮縣消防局規劃搜尋；中和礦區道路坍崩失聯1人，目前無法進入搜救；洛韶1人在前天曾經報平安，但後來失聯，目前交通中斷無法進入。

中央災害應變中心指出，目前安全無虞但受困的有705人，包括晶英酒店464人、九曲洞10人、合流綠水營地18民眾、天祥郵局11人、天祥天主堂29人、台電天祥站9人、天祥青年活動中心74人、西寶國小84人、東華大學學生6人；空勤總隊今晨載送物資400公斤，空投5箱麵條至西寶國小及天祥晶英酒店。

據統計，曾停電372947、曾停水163366戶、曾停氣519戶。

搜救隊載運物資，空投給受困民眾。（記者陸運鋒翻攝）

中央災害應變中心工作會報今早由指揮官林右昌主持。（記者陸運鋒攝）

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