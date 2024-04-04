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首頁　>　社會

花蓮強震》高雄特搜隊挺進山區尋獲16人 助明隧道42人脫困

花蓮強震，高雄特搜隊共協助58人脫困。（市府提供）

花蓮強震，高雄特搜隊共協助58人脫困。（市府提供）

2024/04/04 20:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕花蓮強震災情慘重，高雄特搜隊深入花蓮災區救援第2天，今挺進布洛灣及山月村尋獲16位民眾，並前往台8線175K明隧道協助失聯民眾42人脫困，並搭機到晶英酒店確認400多人平安，行動基地今也協助66位民眾醫療處置。

高雄特搜隊支援花蓮救災第2天，於布洛灣及山月村尋獲16位民眾皆無大礙，由駐地醫師及人員協助醫療處置，人員健康狀況均安；高雄特搜隊編組2位土木技師支援花蓮縣政府，協助受損建築物損傷評估。

高雄特搜隊另前往台8線175K處，徒步前往明隧道搜救失聯民眾，現場發現42人，其中1名17歲男子意識清楚、雙腳開放性骨折，經醫師執行傷患緊急醫療處置及後送醫院，並協助42人脫困。

高雄特搜人員也分兩梯次12人搭乘直升機到晶英酒店，確認飯店內400多人員均平安，預計明日清晨6時步行挺進九曲洞災區搜救。

高雄特搜隊也於交通部太魯閣工務段附近設立了行動基地，作為指揮中心、裝備器材及物資管理據點，今日協助66位民眾醫療處置，持續全力以赴、不畏艱辛，協助花蓮地震災區救援工作。

花蓮強震，高雄特搜隊協助58人脫困。（市府提供）

花蓮強震，高雄特搜隊協助58人脫困。（市府提供）

花蓮強震，高雄特搜隊協助58人脫困。（市府提供）

花蓮強震，高雄特搜隊協助58人脫困。（市府提供）

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