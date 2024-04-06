新豐垃圾場悶燒第3天 楊文科視察：垃圾發酵引發沼氣自燃

新竹縣長楊文科（前、中著藍色背心無戴帽者）今早視察新豐垃圾場悶燒處理進度，聽取縣府消防局長陳中振（前右紅上衣者）報告處理進度和方法。（記者黃美珠攝）

2024/04/06 12:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場（簡稱新豐垃圾場）悶燒邁入第3天，現場消防員搭配環保局的怪手持續開挖、灑水降溫以灌救，但在風勢和沼氣助長下，明火仍不時顯現。新竹縣長楊文科今天早上到場視察搶救作業，要求縣府環保局爭取竹市和苗栗縣加碼垃圾處理量，幫助新竹縣度過焚化廠啟用前的最後難關。

縣長楊文科到場後先向所有受到影響的鄉親們表示「很不好意思」，表示這起火警一如過去，依舊是因長期暫置垃圾發酵後引發沼氣自燃所致。

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楊文科說，新竹縣BOO的焚化廠正在趕工中，預計今年10月可以試運轉，在這之前他希望新竹市和苗栗縣能在完成歲修整改後，儘快恢復原先幫新竹縣焚燒垃圾的量，希望竹竹苗大家一起合作。

縣府消防局長陳中振說，目前他們和環保局共同努力處理悶燒的方法，就是把堆置有6、7層樓高的垃圾山，先用怪手扒開後隨即灑水降溫，讓沼氣逸散，消防局也有待命車組在場，以防萬一火勢擴大。

不過由於原本備受期待能發揮作用的消防水砲這次並未能發揮實際作用，縣府環保局長蕭宏杰說，這次的起火區位於掩埋場的西北角，是前2年新竹市和苗栗縣的代燒量很少，為了安全起見才往這裡堆置的。

而2021年所做的消防水砲是以當年的狀況佈設，相對比較偏掩埋場的南側，以致無法對這次的火場產生作用。

他跟消防局討論過，今年整個夏天會加強消防水砲的灑水降溫頻率之外，環保局的2台怪手目前都會在這次的火場持續開挖，每天用挖開、灑水讓沼氣散掉且降溫以處理這次的起火區，未來則在新竹市等增加垃圾處理量下，讓全縣垃圾暫置的速度趨緩的同時，他們也將把堆置的場域改往南側、比較低的地方移去，且邊堆、邊整理，好讓這次火場範圍內的垃圾堆置高度下降。

蕭宏杰也說，目前新竹市已允諾今年度給新竹縣的代燒量有比較多，且因這場火警影響大新竹，所以已跟竹市環保局有共識，5月份竹市將以每天150噸幫忙竹縣去化垃圾，這再加上苗栗和宜蘭2縣的幫忙，5月過後新竹縣的垃圾處理就有望趨於平衡。

不過楊文科指示，新竹市焚化爐日處理量可達650噸，竹市含園區的的垃圾量每天約480噸，還有170噸的餘裕量，他要求蕭宏杰能全力爭取代燒量提高到每天170噸，儘速去化暫置垃圾，以免夏季高溫，垃圾山火警再發。

因為沼氣自燃持續悶燒，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場搶救作業，就是邊用怪手扒開垃圾山，邊射水降溫且讓沼氣逸散，在垃圾無法立馬瞬間去化下，只能期待今晚下雨，由老天爺一舉滅火。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場悶燒邁入第3天，消防員依舊只能靠怪手扒開垃圾山後射水降溫使沼氣逸散。（記者黃美珠攝）

新竹縣府環保局出動的怪手和竹縣府消防員們合力把一點的悶燒之火撲滅，但是另一點又持續竄出明火，疲於奔命。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐、竹北沿海旁的垃圾山，因為長期堆置生出沼氣，悶燒後四處起火，滅不勝滅。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局長蕭宏杰（左）跟縣長楊文科（右）說明現階段除了全力配合消防局救災，未來也將持續用爭取新竹市等加大垃圾處理量、移轉垃圾暫置區、增加消防水砲灑水頻率等，因應新竹縣焚化廠試運轉前垃圾無法去化，依舊有可能引發火警的防範策略。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局計畫未來暫置垃圾的區域將往南側移轉。（記者黃美珠攝）

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