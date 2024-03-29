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國中生叫同學「手槍」又改照片上傳被認定霸凌 不服提告敗訴

9年級阿明被控霸凌同學阿成，他否認並提告請求撤銷校園霸凌事件成立；北高行指阿明提告無理由，判決敗訴。（資料照）

9年級阿明被控霸凌同學阿成，他否認並提告請求撤銷校園霸凌事件成立；北高行指阿明提告無理由，判決敗訴。（資料照）

2024/03/29 14:44

〔記者溫于德／台北報導〕北部一名9年級國中生阿明替同學阿成取綽號為「手槍」，還把阿成的畢業旅行照片修成不雅照，再放上公開群組及班級電子白板，校方因此核定校園霸凌事件成立。阿明不服提告，台北高等行政法院認定阿明提告無理由，判決敗訴。

判決指，阿明否認有替阿成取綽號，且全班都稱阿成為「手槍」，是誰開始取這個綽號，已不可考；至於他被控曾將阿成沒吃完的麵丟到教室後方一事，他說這件事發生在7年級時，已無法記得，且校方當時並未告知家長，卻將「丟麵」事件納入調查報告中，可見已有重大瑕疵。

阿明也提到，國中生常常互取綽號，畢旅拍攝照片也是必然行為，否認存在惡意，會放在電腦也只是一時好玩，否認有主觀上的霸凌惡意，故請求撤銷霸凌成立事件。

校方解釋，調查報告指阿成不希望照片被公開觀覽，何況，電子白板上的照片已被竄改而非阿成原本樣子，其他同學也因為在群組內看見竄改後的照片而屢屢嘲弄，可見阿成確實心靈受創，也就代表阿明種種行為致校園霸凌事件成立。

北高行說明，根據證據，阿明持續透過言語與網路，以直接或間接方式，貶抑或戲弄阿成，導致阿成處於不友善或有敵意的校園學習環境，校方才認定校園霸凌事件成立，決定判阿明敗訴。可上訴。

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