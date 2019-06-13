只有2名畢業生 偏鄉國小「陸上擺渡」歡送

2019-06-13 12:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市溪尾國小今天舉行畢業典禮，雖只有兩名畢業生，但學校仍然用心的安排不一樣的畢業典禮，原本安排「擺渡烏溪」的課程，但連日大雨，基於安全，學校改以陸上擺渡划竹筏，兩名畢業生張鈞彥、林啟蓉在師生祝福下，共同完成陸上擺渡任務。

烏日溪尾國小位在台中彰化南投三地之間，雖是台中市，但卻跟台中市隔著烏溪，因此過去學生多半來自彰化，而且因相當偏僻，全校學生只有20多人，溪尾大橋完工後，台中市籍學生才增加。

今年溪尾國小的畢業生只有2位，校長沈翠蓮原本要讓2位畢業生展現2年來學校的擺渡烏溪課程的成果，並且讓師生陪同2位畢業生一同搭著師生們共同完成的竹筏，撐著長篙，進行擺渡烏溪。

不過，因連日大雨，烏溪不但暴漲且河道改道，基於孩子的安全，學校取消到烏溪擺渡，改在學校操場進行陸上擺渡，兩位畢業生在師生及市議員吳瓊華、烏日區長陳嘉榮的祝福下，合力在操場進行擺渡，順利畢業。

沈翠蓮表示，在進行擺渡烏溪的課程時，有長輩會擔心，河水無情，但她表示，烏溪是溪尾的母親之河，不親近如何認識她，而孩子是有訓練的，課程也有教導水域的安全，像今天無法到烏溪擺渡，就是活生生的水域安全教育。

市議員吳瓊華表示，溪尾國小雖然小，但老師相當用心，教學相當有特色，像畢業典禮採取擺渡烏溪就很有特色。

對於無法烏溪擺渡，只能陸上擺渡，張鈞彥、林啟蓉都表示有點失望。

而兩人一至六年級都是同班，而且6年來班上最多3、4人，最後只剩2人，張鈞彥表示，有點寂寞，但老師都很照顧他們，林啟蓉表示，不會寂寞，因為學校小，大家都認識。

溪尾國小雖小，畢業典禮也沒有冠蓋雲集，到場都是很支持溪尾國小教育理念的家長、志工及企業，非常溫馨。

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