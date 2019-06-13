挑戰輕艇跨港 合橫國小「1人畢典」充滿海洋風

2019-06-13 13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年受到少子化衝擊，計有4所國小僅1人畢業、花嶼國小則無人畢業，繼湖西成功、馬公虎井、白沙講美後，今日西嶼合橫國小舉行一人畢業典禮，雖然僅有一名畢業生，但仍依循往例舉行輕艇跨港挑戰，充滿濃厚海洋風情。

位在西嶼跨海大橋頭的合橫國小，由校長葉萬全領軍，推動海洋及環境教育，成為澎湖第一所榮獲教學卓越金質獎國小，並利用鄰近海灘的特性，每月發動學生進行淨灘，將淨灘浮球與瓶蓋，化身為地景藝術，讓合橫國小成為西嶼入口著名地標，形成另類觀光景點，吸引不少遊客佇足。

雖然合橫國小教育品質優異，但也不敵全球少子化趨勢，今年僅有1位畢業生陳湘怡，但學校仍精心籌畫，首先典禮在室內演藝廳舉行，接著是合橫畢業典禮傳統，畢業生必須完成輕艇跨港挑戰，才能順利領取畢業證書，陳湘怡在校長、畢業班導師及家人陪同下，圓滿完成跨港挑戰，也象徵畢業生順利跨出人生另一段旅程。

合橫國小雖然位處偏鄉小校，全校僅25位學生，但近年來表現亮眼，除了是澎湖第一所榮獲教學卓越金質獎的學校外，近年更致力於海洋教育與環境教育的推動，尤其連續4年持續每月一淨灘，2018年榮獲國家環境教育獎，今年又獲得環保署海岸環境教育特殊貢獻獎，而全縣競賽更是獲獎無數，包括國語文、書法及桌球等項目，合橫培育允文允武的全才學生。

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