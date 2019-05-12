隱憂！長照要招1千個學生 只來200多人

2019-05-12 07:15

〔記者林曉雲／台北報導〕長照人力需求大，但招生狀況卻不佳，恐成長照隱憂。依教育部最新統計，近三年教育部主管的高中職群科開班增減變化，共計減少上百班，以餐旅群減班最多，而配合政府長照政策須培育基礎人力，教育部核定106到108學年，全國每學年近20所高中職增設照顧服務科，但招生狀況卻不佳，以107學年為例，要招收約1千個學生，最後只招到200多人，近半學校開不成班。

106學年開始試辦照服班，核定7校開班，最後只開成5班，包括國立北斗家商進修部、南投私立五育高中、嘉義私立同濟高中、新北市私立醒吾高中、高雄市私立高鳳工家；而107學年核定17校開班，最後僅11校開成；108學年教育部也核定20校開班，今年8月新學年才知道可以開成幾班。

教育部國教署高中職組組長韓春樹表示，照顧服務科以培養長期照顧基礎人才為目標，學生畢業後可考勞動部一級照顧服務員證照，可進入慢性病醫療院所、護理之家、安養機構等長照相關機構，或是老人健康相關產業，例如老人文康機構、保健諮詢、個案管理師、輔具或保健用品行銷經營等工作；亦可配合政府長照在地老化政策，提供社區老人健康促進的工作等。

對於招生狀況不佳，韓春樹表示，為加強招生，教育部多管齊下提高招生誘因，在核心課程範例訂定，已委請國立台北護理健康大學辦理，完成日間部和進修部校訂必選修課程範例，提供各高中職開課參考。

此外，教育部鼓勵公立學校辦理照服科，增加學生選讀之管道，由專科以上現有的34個長照科系學校，輔導區域內試辦照服科高中職學校，「大手牽小手」協助課程實施、師資進修及教學設備支援，以精進課程教授。另國教署自去年實施免學雜費政策，減輕學生學費負擔之壓力，以提升學生就讀意願。

政策配合開班除了照顧服務科之外，107學年還核准高雄市私立立志高級中學，試辦電競經營科；108學年度由國立關山高級工商職業學校試辦原住民藝能科。

至於近3年減班群科，主因是少子化，普通科即減少29班。韓春樹表示，國教署明定招生科班調控機制，規定國立學校之工業類、農業群及產業特殊需求類科總班級數，不能低於前一學年度；各國立學校之餐旅、藝術群總班級數則不能高於前一學年，餐旅群科這三年已減招29班，商業與管理群減少19班，電機與電子群科減少17班，只有電子商務科逆勢增加8班。

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