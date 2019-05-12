照服工時長、所得不高 選讀意願低

2019-05-12

〔記者林曉雲／台北報導〕高中職照顧服務科招生狀況不佳，專家分析，工時長、所得不高、家長接受度低，未來升學或就業、生涯規劃有疑慮，這些都是原因。有專家呼籲，政府應投入資源、改善就業環境，才能透過高職培養長照基礎人才。

生涯規劃有疑慮 家長接受度低

全國教育產業總工會理事長黃耀南分析，民眾大概認為長照專業性低，憑勞力即可，工時長，所得不高，家長接受度低，目前設科學校又多是私立高中職，這些都是招生不佳的原因。

全國教師工會總聯合會法務執行長林金財也表示，新課綱未對照顧服務科課程內容有所規劃，未來升學或就業、生涯規劃等有疑慮，加上照服員工作辛苦、薪水未必好、社會地位不高，都阻卻家長和學生去選讀。

教團建議先改善就業市場

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱指出，面臨少子化衝擊，招生不足是正常現象，政府必須先從改善就業市場著手，包括修訂長照醫療機構設置標準、提高法定護理人力的配置，並提升長照護理人員薪資、福利、升遷制度，讓更多家長願意讓子女就讀。

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