技職教育夯！新北搭產業熱潮 電商、電競課程全上路

2019-05-12 07:11

〔記者周湘芸／新北報導〕技職教育越來越夯，傳統的升學管道不再是學生的唯一選擇，新北市107學年度，高職學生總人數已達42737人，接近一般高中的45673人。新北市政府教育局技職教育科科長蔡秉欣指出，隨著產業趨勢的發展，為因應人才需求，不少學校會將原本舊有的科系轉型，包括電競、電子商務和照顧服務等都會透過新型態課程來增設科系。

教育局指出，清傳家商104學年度設立電子商務科、醒吾高中106學年度設立照顧服務科，另外，在電競方面，不少學校也設立以資訊科和資料處理科為主的特色課程，包括莊敬高職、南強工商、能仁家商及樹人家商。蔡秉欣表示，不少學校都是透過舊有課程做翻新或調整，再將課程名稱套用到科系名稱上，並非完全新增一項全新科別，而在科系調整和新增不易的情況下，新課綱也讓學校在校訂課程有很大的彈性。

然而，雖產業脈動同時會帶動技職教育發展，但其熱潮卻未必能反映在招生名額上，以林口醒吾高中照顧服務科為例，雖符合現今產業需求，但近年招生人數卻不如預期。蔡秉欣指出，目前全國照顧服務相關科系招生普遍不佳，恐和學生及家長普遍對該領域學習內容和前景不熟悉有關。目前新北市也鼓勵國中開設醫療照顧相關的技藝班，讓學生有機會接觸職業試探等課程。

清傳高商校長林怡宏也指出，現在技職教育面臨的一大困難就是產業變化的速度太快，從過去幾年的物聯網到近年的新零售業，相關科系都要隨著產業更新和調整並更加和產業做結合，才能將技職教育發揮到最大功效。

林怡宏也說到，不少技職教育學生在未確立目標的情況下，往往會偏好選擇服務性質的科系就讀，包括過去的餐飲、現在的影視科，反而使台灣中小企業最需要的，包括傳統的工業、商業技職人才流失及面臨斷層。此外，台灣大環境學生家長的觀念仍停留在「學歷至上」，優先選擇高中的方向，使高職的招生逐漸面臨困難。

蔡秉欣則認為，未來產業需求人才很難定義在單一科，就算選擇照顧服務科，學習廣度也可能因為相關課程打開，包括幼兒保育、護理都有機會學習，相對人才具備的專業知識也較廣。

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