技職教育搶手 新北高職生人數接近高中生

2019-05-12

〔記者周湘芸、林曉雲／綜合報導〕技職教育越來越夯，新北市統計，一○七學年度高職學生總人數已達四萬二七三七人，接近一般高中的四萬五六七三人；新北市政府教育局技職教育科長蔡秉欣指出，許多高職因應產業人才的需求趨勢，將舊有的科別轉型為電競、電子商務和照顧服務等，增加學生未來就業的競爭力。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財分析，高職生與高中生比例幾乎各佔一半，主要是總體高中校數增加而高職校數減少。面對少子化現象，私立高職會比高中先承受少子女化的衝擊，現行高職因整體升學率偏高，往兩極端發展，學生多的愈多，少的愈少。

因應產業需求 科別也轉型增加競爭力

不過也有高職校長直言，不少技職學生在尚未確立未來目標情況下，往往偏好選擇服務性質的科別，但台灣中小企業最需要的傳統工業、商業技職人才，反因此流失、面臨斷層。

新北教育局指出，清傳高商在一○四學年度設立電子商務科，醒吾高中在一○六學年度設立照顧服務科，也有不少學校設立以資訊科和資料處理科為主的電競特色課程，包括莊敬高職、南強工商、能仁家商及樹人家商等。

從各高中職科別的設置，可以發現隨著產業快速變化與新興職業的崛起，近五年包括餐旅群、商業與管理群的核定人數都逐漸減少。

雖然產業脈動會牽動技職教育發展，但產業熱潮卻未必反映在招生情形上，以林口醒吾高中的照顧服務科為例，近年招生人數不如預期；蔡秉欣分析，可能和學生及家長普遍對該領域學習內容、前景不熟悉有關。

莊敬高職校長林淑貴指出，照顧服務科的招生無法反映產業熱潮，主要是讓僅十八歲高職畢業生直接投入照顧服務等相關產業，仍有困難度。

新北清傳高商校長林怡宏說，現在技職教育面臨的困難，是產業變化的速度太快，從過去幾年的物聯網到近年的新零售業，相關科別都要隨著產業更新和調整，並與產業結合，才能將技職教育發揮到最大功效。

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