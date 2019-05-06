來台學習人數增 僑生技職專班今年招生估破2300人

2019-05-06 18:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會鼓勵海外僑青初中畢業後來台就讀高職，自2014年開辦技職專班以來，就讀人數逐年成長；僑委會5日表示，預計本年招生人數將超過2350人，對強化僑生認識台灣與認同具重要戰略意義。

僑委會為造福僑青、強化台灣技職教育輸出並增進台灣和新南向國家的關係，自2014年起開辦僑生技職專班，比照國內高職建教專班做法，鼓勵海外僑青初中畢業來台就讀高職。

根據僑委會資料，僑生技職專班從開辦初期只有5所高職參與、招生只有281人，到108學年度核定21所高職辦理招生事宜，去年報名就讀人數成長至1578人，預計今年招生人數將超過2350人，可見辦理順利成功。

僑委會說明，僑生技職專班透過半工半讀制度，盼讓僑青習得一技之長，由校方和企業界產學合作，每學期三個月在企業界有薪實作，三個月在校專心讀書，讓學生自食其力，完成學業；開辦以來普遍受到新南向國家經濟弱勢僑生家庭的歡迎，因此學生就讀人數逐年成長。

僑委會也說，僑委會透過海外信保基金，提供有需要的僑生8萬元就學貸款，分期攤還，讓經濟弱勢的僑青即使財力不足，也可以安心在台灣讀書學習，高職畢業後若有意深造，僑委會也安排好高職和科大的接軌計劃，可直升科大就讀。根據去年統計，約有70%的僑青技職專班學生高職畢業後選擇留台讀大學。

僑委會表示，僑生技職專班辦理順利成功，對台灣培養優秀東南亞僑生、以及強化僑生今後對於台灣的認識和認同，具有重要的戰略意義。

另對於技職專班中「假讀書、真打工」的違法案例，僑委會表示，僑生3+4技職專班（三年高職、四年科大）把關甚嚴，各主辦學校均已簽訂切結書，不得違法招收學生、委托仲介或非法收費，一旦查獲立即取消學校承辦資格，以維護台灣技職教育在東南亞地區的品牌及形象。

僑委會同時也要求主辦學校加強中文教育，僑委會也會不定期和勞動部、教育部一同前往學校以及實習廠家訪視，以及舉行僑生座談，了解學校辦學與工廠學習情形。

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