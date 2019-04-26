竹縣第一所職探中心竹北國中揭牌 歡迎五、六、七年級生體驗

2019-04-26 16:43

［記者廖雪茹／新竹報導］教育部推動12年國教，強化技職教育向下札根，新竹縣政府今天在竹北國中和平樓，成立第一所職業試探與體驗示範中心，打造真實情境的咖啡館、旅館和電機電子區，有趣興的國小五、六年級及國中七年級學生，即日起可向學校或線上報名體驗，提早探索職涯的發展。

新竹縣區域職業試探與體驗示範中心今天上午揭牌，隨即展開餐旅職群、電機電子職群試探課程。教育處表示，該中心由國教署補助及縣府自籌，總經費500萬元建置，規劃有「夢想咖啡廳」、「心旅迎賓區」及「生活智慧館」等空間，藉著真實情境與氛圍的營造、引導實作的歷程，開啟學生對各職業的好奇心，增進學生對職業與工作世界的認識。

竹北國中校長劉安倫表示，新竹縣職探中心的體驗課程，由該校與光復高中、仰德高中合作，共同規劃「夢想咖啡廳」、「快手鋪疊」等餐旅群課程，涵蓋烘焙、飲調、房務等實作內容；電機電子群則開設「智慧生活—程式設計與我」、「我的未來亮起來」等課程，著眼於培養新世代邏輯思維為主的機器人程式設計及工程師工作體驗。

職探中心的服務對象，主要為竹縣國小五、六年級及國中七年級學生，讓學生提早探索職涯的發展，建立良好的工作態度與正確的職業價值觀，並提供學生相關知識技能及實作體驗的機會，協助學生進行多元職業體驗與試探。

體驗課程相關訊息，可搜尋臉書「新竹縣區域職業試探與體驗示範中心」查詢及報名。

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