新北「技糕一籌 」競賽登場 侯友宜稱積極扎根技職教育

2019-03-30 15:03

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府勞工局舉辦的「技糕一籌 新北稱霸 2019新北市技能競賽」今在新北市三重綜合體育館登場，現場集結全國多達240位烘培高手大顯身手。其中，新北市長侯友宜也到場祝賀，並表示，新北市近年積極扎根技職教育，未來也將持續培養符合台灣產業需求的技職人才。

今年的賽制區分成動態組與靜態組，其中有翻糖藝術、拉糖工藝、糖花藝術、奶油蛋糕裝飾等項目，並開放全國高中、大專院校和社會人士共同參與。

勞工局表示，近年來烘焙產業逐漸藝術化，為使烘焙業與現今流行趨勢接軌，新北市政府除了提倡多元化的技能培訓課程，也透過舉辦全國性的技能競賽，讓海內外選手有互相切磋精進的場域。

侯友宜今出席活動致詞時，除笑說「看了每個作品都做得這麼漂亮，根本捨不得拿來吃。」他也表示，該活動已邁入第2屆，今年用「幸福新北」的開放式主題，期望選手們將幸福的意象呈現在蛋糕上。

「技糕一籌 新北稱霸 2019新北市技能競賽」今在新北市三重綜合體育館登場。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，新北市近年積極扎根技職教育，未來4年也將推動4億元的「新北贏得未來‧技職人才」計畫。（記者周湘芸攝）

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