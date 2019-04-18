家長籲增甄試志願 招聯會憂重複錄取及缺額更重

2019-04-18 14:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕全國12年國教家長團體今抗議，批評今年大學申請入學的第二階段甄試「史上最混亂」，如6志願落空、甄試競爭激烈、書審黑箱等，呼籲學測增加級分、申請志願數增至12個等；但大學招生聯合會擔憂，增志願數會讓弱勢學生更弱勢，優勢學生重複錄取，大學校系的缺額激增，相關調整都須全盤考量。

該家長聯盟表示，今年大學申請因第1階段的篩選超額1萬多名考生，導致目前正在進行的第2階段甄試出現可怕亂象，質疑書審黑箱；另提繁星推薦佔據指考名額，擠壓指考生權益，也提到有社區高中學生的申請6個志願都落空，被迫要考更難的指考，批評過去都曾提醒，但招聯會不顧學生死活。

家長團體呼籲，如今學測失去鑑別度，應增加級分從單科15級改為30級，而申請的志願數則應從6個增為12個，並要求繁星、申請等名額不得占用指考名額，最後要求採用考試分發的指考名額不得低於總數的一半，好提供最簡單升學管道。

但大學招生委員會聯合會表示，志願數增加，代表每人申請的校系數增加，優勢學生將會重複錄取，並排擠到弱勢學生，而大學校系的缺額情況也將更嚴重，同時牽連篩選倍率、校系甄選作業負擔等問題，強調過去並非無討論，但問題須全盤考量。

招聯會表示，對於家長關心考招制度，招聯會在今年整個考招作業完成後，將循例與大考中心及國教署等相關單位討論各方建議尋求改進。

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