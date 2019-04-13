招聯會召集人賀陳弘演講 家長舉布條抗議

2019-04-13 16:28

〔記者林曉雲／台北報導〕大學招聯會召集人、清大校長賀陳弘今日赴台北市百齡高中演講「出國留學的美麗與哀愁」，遭到全國12年國教家長聯盟的家長們拉布條抗議，家長們抨擊「考招亂象，逼學生出走」，並指責招聯會這幾年把考招制度愈改愈糟，入學制度愈來愈不客觀、不公平，偏袒社經地位高的學生，有經濟能力的學生因為沒有公平的入學制度，紛紛出國唸書，賀陳弘身為招聯會召集人，竟然來高中演講出國留學的題目，真的是太諷刺了。

全國12年國教家長聯盟祕書長黃韻秀表示，今年的學測同分者眾，這是家長們過去就一再警告會發生的問題。家長們不反對5科採計4科，反對的是鑑別度不夠，志願數又只有6個學校，導致同分者大為增加，一階篩選超額一萬多人。因為同分者眾，二階的面試及備審資料評選讓家長們苦不堪言，有些校系一階篩選出好幾百人，怎麼面試？備審資料能認真看嗎？如何評選？這些最主觀的資料讓學生定生死，難道不是黑箱作業？

家長們在賀陳弘演講時，突然舉出「招聯會教育劊子手」、「考招亂象逼學生出走」、「解散招聯會」等布條，引起注意。家長們說，近幾年大學入學制度已經在招聯會的刻意主導下，荒腔走板。在少子化的壓力下，大部分大學早就喪失教育的本質及理念，只為了招到學生求生存，什麼手段都使出來，為了和熱門學校及科系搶學生，讓申請入學成為賭博，人人有希望，個個沒把握，連考滿級分都可能落榜。制度不公平、不透明，充滿黑箱，招聯會已經成為坑殺學生的劊子手，這就是導致優秀的學子紛紛出國念書的主因。

但招聯會回應表示，大學招生委員會聯合會自民國86年8月1日正式運作，目前共有71所會員學校，15所常委學校，教務長工作小組則由20所大學校教務長共同運作，第8屆的常委學校包括台大、政大、清大、成大、淡江、交大、輔大、台師大、元智、逢甲、靜宜、台北醫大、海洋大學、中興、中山，111考招方案是106年3月29日經過會員大會決議推動，學測考科5選4源自於高中端強烈反映希望還給學生更多學習的彈性與空間，招聯會的運作屬於合議制，各大學皆有其主體性，經過層層討論取得共識。

另，有關各校獨招訴求，招聯會澄清是屬於教育部同意權責。早期個人申請的確是各校獨招自辦，所以各校都有出版不同的簡章與不同的招生辦法，後因家長反映造成太大的負擔，教育部才整合各大學共同辦理，若再改為獨招，學生須逐一去考不同的學校，將衍生許多應考負擔，大多數家長未必能接受。

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