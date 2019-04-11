大學申請二階甄試 教授篩選關注：學子能否快樂活下來

2019-04-11 20:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請入學管道近期展開第二階段甄試作業，但因今年超額人數較多，部分家長及考生質疑「只看書面審查資料如何篩選？」大學招聯會今天找來交通大學、中央大學等校解釋，強調嚴謹作業，更坦言希望招生的學子能快樂在科系活下來，個人特質與學系相符才是關鍵。

大學招聯會說，今年申請二階甄試從10日起到28日止，各校科系在19天內陸續舉辦面試、團體面試、筆試等甄試作業，但其中有41校共308系組除了採計學測成績，純粹只看書面審查資料，約佔總數的15％左右。

外界部分家長及考生擔憂，今年因招生新制，學測成績最多採計4科，導致同分增額的人數過多，只看書審資料，但對科系如何篩選充滿疑惑，希望公布相關書審尺規。

中央大學招生組長周弘偉強調，二階甄試時，大學完全看不到考生的學測成績，避免成績決定一切，書審資料處理上，將來招生專業化，擬公布學生書寫的細項重點指引，如自傳、學習計畫等，重點是引道學生寫出自身經歷、求學經歷等，重點是人格特質與科系的連結，從中找出學生適不適合就讀。

中央大學財經系主任葉錦徽說，考生書審資料送達後，會初步篩選分類，因各高中的在校成績程度不同，也會參考過往同高中學子的表現，但尊重個人差異，並舉例若學子在書審中呈現各項與大學科系相關的活動，實驗、夏日學校等參與過程，更能讓教授掌握興趣。

交通大學副教務長黃育綸說，尺規關乎各系所的選才要點，會協助各系規劃，並透過多次會議，與審查的教授訂定一致的審理標準，一份書審至少3名教授看過，且當教授評分落差太大，還會拿來特殊討論，重申書審資料不用花大錢找外人製作。

黃育綸還說，在申請中，學測成績非重點，關鍵是科系希望找到「能快樂活下來」的學子，過去曾有交大學生就讀理工科系，到大三之後才後悔，說自己有興趣的是中文，可想見該生過去幾年大學生涯十分痛苦，因此大學科系篩選上，將比以往更加關注。

至於外界質疑過篩人數暴增，大學恐不認真甄試，黃育綸說，審查教授近期都非常努力，看資料看到深夜11、12點，就是確保每份資料都有仔細審過。

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