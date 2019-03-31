大學申請入學爆同分增額 家長憂孩子未錄取被犧牲

2019-03-31 11:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕「大人出錯別讓小孩承擔！」今年大學入學部分新制上路，如學測成績採計從最多5科改成4科，家長團體今上午到教育部門口抗議，批評今年申請錄取率大降，成績鑑別度不高，亂象橫生要教育部負責。

「恢復聯考！」國教行動聯盟、全國12年國教家長聯盟等約20多名家長及教師，今上午在教育部門口抗議，痛批今年大學入學制度亂象，因採計學測成績新制，從5科改最多4科，衍伸問題，讓孩子痛苦、家長也被惡整，在官員接受陳情書後仍不滿其回應，直呼要求恢復早期的聯考。

國教盟理事長王立昇直言，今年學測鑑別度不足導致同分過多，如清大電機系乙組擬招40人，預計甄試120人，結果卻篩入506人，篩選倍率達12.65倍，統計全國有22個科系其倍率超過8，將影響面試品質；更直批申請名額逐年增，考試分發名額降，呼籲考分名額應增50％以上。

全國12年國教家長聯盟副理事長陳綺貞說，學測5選4是好的制度，但卻沒做好配套措施，僅有15級分導致孩子成績同分太多，中段孩子的志願被高段孩子搶走，其又不想準備指考，等同中段被犧牲，疾呼：「把選擇權還給孩子」要求未來學測單科級分從15增為30，申請志願序從6個增為12個、繁星超額不能排擠指考名額等。

教育部高教司科長郭佳音表示，個人申請精神是多元選才，學測成績非唯一錄取標準，關鍵是二階甄試，不能用同一把尺（考試）來決定學生；但確實也擔心今年學測成績同分增額的影響，已提前要大學端準備，不能影響2階甄試品質，將來有關學測級距、考試分發招生比例等，都將檢討。

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