鶯歌自造中心揭幕 開設金工職業班培養技職人才

2019-04-24 14:33

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市教育局今天在鶯歌國中舉辦「鶯歌自造教育及科技中心」揭牌，學生展示使用回收物利用物聯網及程式設計作品，現場體驗自製金屬工藝。新北市教育局長張明文表示，中心主題結合科學、數學、藝術、工程等，並且與在地「東龍珠鑽石集團」企業產學合作，開設「金工職業試探班」，培養技職人才。

因應108學年度上路的新課綱，教育局成立7間自造教育及科技中心，推動新北市國中小的生活科技、資訊科技課程，而鶯歌國中自造中心主打在地陶瓷產業、金屬工藝的傳統自造課程、3D列印的數位自造課程、AI人工智慧、物聯網、大數據的新興科技課程。

獲得科展甲等的九年級學生洪品欣介紹，自己和組員創作的「太陽能驅動魚蚓菜共生系統」，她說，當初是由魚菜共生系統作為發想，加入蚯蚓藉此增加養分，利用午休與下課時間與老師、組員討論，花費半年時間完成，現在成品也在學校樓頂施作，非常有成就感。

張明文與立法委員蘇巧慧、前立委黃志雄、新北市議員洪佳君等人一起體驗多元課程。張明文說，中心主題結合科學、數學、藝術、工程等，並且由在地「東龍珠鑽石集團」企業產學合作，規劃金工技藝培訓的「金工職業試探班」等，能夠銜接高職更往下紮根國小培養技職人才。

教育局技職教育科股長江彥廷補充，自造教育及科技中心以社團及生科課程結合，並且開放教師研習將新知帶給學生，中心也有基礎設備能夠租借給其他學校，而寒暑假也會舉辦育樂營，讓小朋友體驗基礎機電整合，每一間的自造中心也會與在地產業連結發展各自特色。

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