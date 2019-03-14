推動技職 蔡總統：與「國際技能組織」簽署合作備忘錄

2019-03-14 11:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「國際技能組織常務理事會成員」，說明政府致力為技職教育注入更多活力，鼓勵年輕學生投入技能學習，並盼與「國際技能組織」（WSI）攜手合作，將台灣推動技職教育、技能發展的經驗，與全世界的朋友分享。

總統致詞時表示，這是國際技能組織成立將近七十年來，第一次在台灣召開常務理事會。台灣是國際技能組織的資深會員，也曾經主辦過國際技能競賽。這說明了我們非常重視職業技能的培養和訓練。正因如此，優秀的技術人才，一直都是支撐起台灣經濟發展的重要力量。

總統提到，在她的辦公室裡放著一整套台灣「公東高工」木工科學生製作的家具。去年暑假，在這群學生參加技能競賽的時候，她去探班，看到他們認真揮汗集訓的模樣，讓她留下了深刻的印象。

總統認為，不只這些年輕人，台灣的每個角落都有這麼努力的技術人才，流傳著「黑手變頭家」的傳奇故事。所以，為技職教育注入更多活力，一直是她特別希望努力的方向。

總統指出，過去將近三年來，政府增加了對技職教育的經費支持，也開辦「國家產學大師獎」來獎勵技職專業教師。同時，我們也擴大了青少年、青年及成人的技能競賽規模，鼓勵更多年輕學生投入技能學習，把技能選手的成就當作是挑戰的目標。

總統說，她相信技能不僅是賺錢的工具，更是解決社會問題、推動社會創新的關鍵。技能可以幫助台灣積極實現聯合國的「永續發展目標」（SDGs）。

總統進一步提到，放眼將來，台灣希望更積極參與、舉辦國際比賽，並深化和國際技能組織的交流合作。這一次，巴特里（Simon Bartley）會長和常務理事會成員的來訪，見證了一項重要的合作，台灣將和國際技能組織簽署合作備忘錄，設立全球第二個「World Skills 能力建構中心」。

總統表示，透過這個中心，台灣願意把推動技職教育、技能發展的經驗，分享給全世界的朋友。特別是鄰近的東協、南亞國家，以及有高度成長潛力的非洲國家，都將是我們「用技能交朋友」的重點目標。

總統說，她也很期待把技能訓練推廣給更多國家，台灣優秀的技能選手，就能有更多機會走出去，並帶動後續包括專業教師、教材、設備、維護在內的技能產業發展。

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