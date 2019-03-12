將出訪3南太島國鞏固友邦 小英揭與台灣4共同點

2019-03-12 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天宣布，總統蔡英文將於3月21日至26日出訪南太友邦帛琉、諾魯、馬紹爾，稱為「海洋民主之旅」，預計28日返抵國門，全程8天7夜。小英也在臉書發文指出，帛琉、諾魯、馬紹爾群島與台灣有4個共同點，最重要的是有一個「民主」的共通語言。

「海洋不是阻隔，海洋能讓我們連結彼此！」小英在臉書表示，下週四她即將前往跟我同屬「海洋國家」的帛琉、諾魯進行國是訪問，並且出席在馬紹爾群島的「太平洋婦女領袖聯盟會議」。

小英提到，這次出訪的南太友邦，跟台灣有4個共同點：一、台灣原住民族跟友邦當地人民，同屬南島語族文化圈；二、對太平洋區域的和平穩定發展，有相同理念；三、對全球海洋環境的永續發展，也同等重視；四、還有一個共通的語言，就是「民主」。

小英強調，不管我們在太平洋的哪裡，海島上的人民，都是民主體制的一份子，也是國際社會中負責任的一員。海洋國家有海洋的志氣，大家攜手為區域繁榮和全球永續帶來最大的貢獻。

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