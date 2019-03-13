網瘋傳國軍「凱子軍購」！ 蔡英文一張圖打臉假消息

2019-03-13 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路狂傳假消息，稱我國軍購案是「凱子軍購，全民買單」；對此，總統蔡英文今晚7時左右，在官方Line帳號轉貼「國防部發言人」臉書的1張圖打臉假消息，呼籲民眾「一起支持國防、支持國軍」。

蔡英文表示，最近許多朋友傳line問她，網路謠傳說國軍軍購是凱子軍購，是不是假消息？對此，蔡英文鄭重表示，國防部已經做出澄清，這是假消息！蔡英文表示，身為三軍統帥，我必須確保我們的國防有最堅實的戰力，也要讓我們優秀的空軍，有最精實的裝備，讓他們守護我們的領空。

蔡英文也轉貼國防部發言人的圖片，一一打臉假新聞，包括傳英國138架F-35戰機才賣3619億元台幣，事實上只有48架；另外，假消息指出，蔡英文花3900億元買66架「落後20年的F-16V戰機」，蔡英文也打臉表示，價格、數量仍未確定，況且F-16V是新型戰機，F-16A/B才是舊型。

蔡英文表示，請大家分享正確訊息，我們每一個人的分享，都是在保衛國土，保衛領空盡一份心力。最後更呼籲大眾一起打擊假消息，「讓我們一起支持國防、支持國軍」！

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