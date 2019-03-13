防堵假新聞 學者籲NCC勿不告不理

2019-03-13

〔記者劉力仁、彭琬馨／台北報導〕假新聞及網路假消息流竄，影響社會安定及國家安全。對於如何防堵假新聞，台大新聞所教授王泰俐昨受訪表示，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）目前對於類似事件所持態度為「不告不理」，顯然無法應付假新聞越來越嚴重的情況，ＮＣＣ應善用新聞台換照、公布新聞台股東結構、資金來源等手段，加上要求有錯誤報導的電視台更正報導、向當事人道歉等方式，積極處理假新聞蔓延的問題。

王泰俐表示，日本、美國、歐洲等許多國家也有假新聞問題，幾天前日本ＮＨＫ還製作我國已故的前駐日外交官蘇啟誠專題，這些國家民眾面對假新聞多能就事論事；但到了台灣，探討假新聞成了加入顏色（政治因素），她原本認為去年九合一選戰假新聞到了最高峰，沒想到選後至今四個月，這種情況有增無減，而且可能延續到明年大選。

假新聞危害國家安全、社會安全，Google、Facebook都加入事實查證的行列，王泰俐認為，ＮＣＣ應該在新聞台換照時檢核這些違法情形，嚴重者撤照，ＮＣＣ也可要求新聞台在網站上公布資金來源、股東名單，供外界檢視。對於錯誤報導電視台，ＮＣＣ除了要求更正報導，並向當事人道歉等方式，可規定必須播出更正報導幾次或打跑馬燈，達到充分告知觀眾的目的。

根據「衛星廣播電視法」第二十七條規定，製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則；「衛星廣播電視法」第五十三條也規定，若製播新聞違反事實查證原則，以致損害公共利益者，可處新台幣二十萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，並可祭出停止廣告、停止節目、取消執照等罰則。

去年九合一選舉時，ＮＣＣ雖曾以衛廣法對製作錯誤報導的電視台祭出二十萬元的罰鍰，但對於ＮＣＣ在遏止假新聞的作為方面，立委認為做得還不夠。

民進黨立委王定宇質疑，針對造假的媒體，ＮＣＣ手上有諸多法律工具卻多數無作為，這樣會讓人民失望。

民進黨團幹事長管碧玲受訪時說，ＮＣＣ主委詹婷怡不是來自媒體界、對媒體很陌生，可能因此讓她沒有意願面對台灣媒體的秩序，而是躲在口號與教條中，以「不能管制內容」為藉口，對台灣媒體內容的真假「睜一隻眼、閉一隻眼」。

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