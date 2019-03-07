假新聞流竄、電視台追捧特定政治人物 顏擇雅拋5建議反制！

2019-03-07 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本放送協會（NHK）「close-up 現代」專題節目，週一（4日）晚間播出「假新聞害死外交官」特輯，探討前駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生的始末，引發台灣人關注。對此，作家顏擇雅今在臉書貼文表示，因此一特輯，同時幾大新聞台整天追捧某位政治人物，許多人對國內電視新聞「一肚子氣」，她也列出5個建議。

顏擇雅在文中表示，國家通訊傳播委員會（NCC）不可能因電視台老播同一政治人物而撤照，也不是跟拍某人後，必須跟拍其他人，就叫作平衡報導。她認為憲法保障言論自由，政府管理新聞內容權力有限，但可管品質，例如看投資計畫，若電視台一味省錢，不多聘新聞專業人員、只請固定名嘴、上網抓畫面，就不該續拿新聞台執照。

顏擇雅在文中指出，應限制系統台統賣頻道權力，讓消費者有權說不想把錢給指名的頻道，「要打擊韓天，這點最有效」，不然付錢給系統台，卻看到爛頻道，「這是不對的」。

顏擇雅在文中提到，很多人懷疑電視台背後金源，但台灣有太多人在中國賺錢，不可能說在中國賺錢就無法投資媒體，這點政府著力有限，頂多要求大股東揭露相關投資企業，接受大眾審查，並建議公廣集團設立一高品質24小時新聞台。

顏擇雅在文中提及，日本關西機場假新聞第一時間快速傳播，背後有市場邏輯、可帶來眼球，政府不可能要求電視台為避免假新聞，而不去搶快，但可要求對方發現傳遞的是假新聞時更正道歉，名嘴也要為自己的言論負責，即便假新聞仍會出現，至少可提高觀眾警覺。

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